Trakya'da tren seferleri başladı - Son Dakika

Korona virüsü salgını nedeniyle ara verilen yakın ve orta mesafeli şehirlerarası tren seferleri Trakya'da bugün başladı.

Yakın - Orta mesafedeki şehirlerarasında korona salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri Trakya'da da bu gün itibariyle hizmet vermeye başlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından gelen açıklamada, "İşletilen bölgesel trenlerde yolcuların güvenle, sağlıkla yolculuk etmeleri amacıyla her türlü tedbir alındı. Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcuların HES kodunu ibraz etmeleri gerekiyor. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek halkımızın hizmetine sunuluyor. Tüm hatlarda olduğu gibi bölgesel trenlerde de yolcuların sosyal mesafeyi koruması, el hijyenine dikkat etmesi virüsün yayılmasının önüne geçiyor. Yolculuk bitiş saati sokağa çıkma saatlerine denk gelen vatandaşlar, tren için aldıkları biletlerle yasaktan muaf olarak evlerine ulaşabilecektir" denildi. - KIRKLARELİ