Üye Girişi
Trakya'da vaka sayıları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Trakya'da vaka sayıları artmaya devam ediyor

14.02.2022 11:04
Trakya'da vaka sayıları artmaya devam ediyor

Trakya'da vaka sayıları, önceki haftanın verilerine göre artış gösterdi.

Trakya'da vaka sayıları, önceki haftanın verilerine göre artış gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak - 4 Şubat illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Verilere göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen 537,57'lik vaka sayısı 724,69'a çıktı.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de, temmuz ortalarında artış görüldü. Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman düşen vaka sayıları son verilere göre yükseliş yönlü oldu.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar, son verilere göre arttı.

Kırklareli'nde, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1214,42'den 1489,20'ye yükseldi. Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1020,01'den 1121,58'e çıktı.

Verilere göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı sıralamasında Kırklareli birinci, Tekirdağ 14'üncü, Edirne ise 44'üncü sırada yer aldı.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi şöyle:

27 Kasım-3 Aralık4-10 Aralık11-17 Aralık18-24 Aralık25-31 Aralık1-7 Ocak8-14 Ocak15-21 Ocak22-28 Ocak29 Ocak - 4 Şubat
Edirne278,59311,95306,80329,11428,44527,51468,41502,50537,57724,69
Kırklareli456,13467,74445,63468,85590,21843,43910,88889,321214,421489,20
Tekirdağ336,43358,63351,32333,00387,12547,61707,54814,011020,011121,58

YORUMLAR
500

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Edirne, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da vaka sayıları artmaya devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:07 "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: 20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan uygun değil
11:05 Yeğenini ezdikten sonra psikolojik destek alan haladan yeni paylaşım: Tarifi zor, anlatmak imkansız
11:04 Merkez Bankası taşınıyor: Haziran'da İstanbul Finans Merkezi'nde!
10:57 14 Şubat gram altının fiyatı 807 liradan alıcı buluyor
10:50 Yastık altı altın için kuyumcu-rafineri-banka arasında 'üçlü teyit' sistemi
10:44 Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı!
10:43 Manukyan'ın dairelerini sahte belgelerle akrabalarına peşkeş çekti! Kaymakamlık müdüründen vurgun
10:42 İbranice el yazması kitabı 300 bin TL'ye satmak isteyen 3 suçlu kıskıvrak yakalandı
10:39 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı en çok artan 10 ili paylaştı
10:39 Halk savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeyi sürdürüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 11:11:22. #1.12#
SON DAKİKA: Trakya'da vaka sayıları artmaya devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement