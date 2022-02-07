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Trakya'da vaka sayıları arttı - Son Dakika

Trakya'da vaka sayıları arttı

07.02.2022 12:28
Trakya'da vaka sayıları arttı

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış görüldü.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Ocak'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa olarak sıralandı.

Kırklareli'nde her 100 bin kişide görülen 889,32 vaka sayısı 1214,42'ye yükseldi.

Edirne'de 502,50 olan vaka sayısı 537,57 oldu.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 814.01'den 1020,01'e çıktı.

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Fahrettin Koca, Kırklareli, Tekirdağ, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da vaka sayıları arttı - Son Dakika


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