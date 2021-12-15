Üye Girişi
TRAKYA'DA VAKA SAYILARI ARTTI, YOĞUNLUK HARİTASI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ - Son Dakika

TRAKYA'DA VAKA SAYILARI ARTTI, YOĞUNLUK HARİTASI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

15.12.2021 14:27

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son koronavirüs tablosuna göre, Kırklareli nüfusa oranla vaka sayısı en fazla artan 2'nci il oldu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son koronavirüs tablosuna göre, Kırklareli nüfusa oranla vaka sayısı en fazla artan 2'nci il oldu. Kırklareli'ni sırasıyla Edirne ve Tekirdağ takip etti. Birbirine komşu 3 kent, yoğunluk haritasında da kırmızıya döndü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 27 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları tablosunda; Kırklareli'de 379,83 olan vaka sayısı 456,13'e, Edirne'de 212,13 olan vaka sayısı 278,59'a, Tekirdağ'da 288,14 olan vaka sayısı ise 336,43'e yükseldi. Kırklareli, nüfusa oranla vaka sayısı en fazla artan 2'nci il oldu. Kırklareli'ni ise sırasıyla Edirne ve Tekirdağ izledi. Tablonun ardından 3 kent, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan koronavirüs yoğunluk haritasında kırmızıya döndü.

Bu arada en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli yüzde 84,2 ile Türkiye'de 5'inci sırada yer aldı. Tekirdağ'da ise aşılama oranı yüzde 81,9, Edirne'de de yüzde 82,3 oldu.

'ÖZELLİKLE CUMA GÜNÜ YABANCILAR GELİYOR'

Vakaların yüzde 15'nin 18 yaş altı, yüzde 60'nın ise 18-64 yaş arasında olduğu Edirne'de vatandaşlar, artışın Bulgar turistler nedeniyle yaşandığını ileri sürdü.

Sosyal mesafe olmadığı için vakalarını arttığını belirten Hazangül Çelebi, "Son dönemde kentte yoğunluk da arttı. Özellikle cuma günleri birçok Bulgar geliyor ve nüfus artıyor. Bulgarların etkisi olduğunu düşünüyorum. Elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz ama açık havaya çıkınca biz de maskelerimizi çıkartıyoruz" dedi.

Esmanur Turan ise, "Maske ve mesafe kurallarına uymuyoruz, halkımız biraz bilinçsiz davranıyor. Halkımız da kalabalık dolaşmaya, kalabalık ortamlarda bulunmayı çok seviyor. Edirne de zaten kalabalıklaşmaya başladı, özellikle cuma günü yabancılar geliyor. Bundan da kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu.

TRAKYA'DA VAKA SAYILARI ARTTI, YOĞUNLUK HARİTASI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
TRAKYA'DA VAKA SAYILARI ARTTI, YOĞUNLUK HARİTASI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
TRAKYA'DA VAKA SAYILARI ARTTI, YOĞUNLUK HARİTASI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
TRAKYA'DA VAKA SAYILARI ARTTI, YOĞUNLUK HARİTASI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
TRAKYA'DA VAKA SAYILARI ARTTI, YOĞUNLUK HARİTASI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
TRAKYA'DA VAKA SAYILARI ARTTI, YOĞUNLUK HARİTASI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
TRAKYA'DA VAKA SAYILARI ARTTI, YOĞUNLUK HARİTASI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
TRAKYA'DA VAKA SAYILARI ARTTI, YOĞUNLUK HARİTASI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
TRAKYA'DA VAKA SAYILARI ARTTI, YOĞUNLUK HARİTASI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRAKYA'DA VAKA SAYILARI ARTTI, YOĞUNLUK HARİTASI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:57 Dolar 15'i zorluyor! Şimdiye kadarki en yüksek seviyede!
15:55 Kuruluş Osman'da bugün; Osman Bey, İnegöl Kalesi'nden nasıl kurtulacak?
15:54 Adı kripto para dolandırıcılığına karışan Temsilciler Kurulu üyesi Kerim Altıay görevi bıraktı
15:51 Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün: Gülfem ve Davut madenden nasıl kurtulacak?
15:30 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler Beştepe'de!
15:26 Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşinden 20 dakikada boşandı
15:25 Maliye Bakanı Nebati'den iş adamlarına: 100'er milyon dolar bozdurun
15:22 Fed ve Merkez Bankası ne kararı alacak? İşte kritik iki açıklamaya saatler kala son tahminler
15:20 Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak
Dolar 15'i zorluyor! Şimdiye kadarki en yüksek seviyede! Dolar 15'i zorluyor! Şimdiye kadarki en yüksek seviyede!         
15:57
Adı kripto para dolandırıcılığına karışan Temsilciler Kurulu üyesi Kerim Altıay görevi bıraktı Adı kripto para dolandırıcılığına karışan Temsilciler Kurulu üyesi Kerim Altıay görevi bıraktı         
15:55
Kanunsuz Topraklar'da bugün: Gülfem ve Davut madenden nasıl kurtulacak? Kanunsuz Topraklar'da bugün: Gülfem ve Davut madenden nasıl kurtulacak?         
15:40
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 16:07:04. #1.13#
SON DAKİKA: TRAKYA'DA VAKA SAYILARI ARTTI, YOĞUNLUK HARİTASI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement