Trakya'da vaka sayıları yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka tablosuna göre, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vaka sayıları arttı. Kırklareli vaka sayısı artan 5'inci, Edirne ise 10'uncu il oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Daha önce açıklanan tabloda, Kırklareli'nin 308,51 olan vaka sayısı 379,83'e, Edirne'nin 159,16 olan vaka sayısı 212,13'e, Tekirdağ'ın 262,61 olan vaka sayısı 288,14'e yükseldi.

3 İL KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Böylece Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritasına göre de 3 il kırmızıya büründü. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli yüzde 83,9 ile Türkiye'de 5'inci sırada yer aldı. Tekirdağ'da ise aşılama oranı yüzde 81,5, Edirne'de de yüzde 82,0 oldu.