Trakya'da vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor - Son Dakika

Trakya'da vaka sayılarında devam eden düşüşün son verilerde de devam ettiği görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Verilere göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen 677,72'lık vaka sayısı 563,92'ye düştü.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de, temmuz ortalarında artış görüldü. Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman yükselen vaka sayıları son verilere göre düşüş yönlü oldu.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde de vakalar, son verilere göre düştü.

Kırklareli'nde, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1229,38'den 886,63'e Tekirdağ'da da 805,19'dan 543,74'e geriledi.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi şöyle: