Trakya'da vaka sayılarındaki düşüş sürüyor - Son Dakika

Trakya'da vaka sayılarında düşüş devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Edirne'de bir önceki hafta her 100 bin kişide görülen 563,92'lık vaka sayısı 497,43'e düştü.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de, temmuz ortalarında artış görülmüştü.

Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor.

Zaman zaman yükselen vaka sayıları son verilere göre düşüş yönlü oldu.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde de vaka sayısı düştü.

Kırklareli'nde, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 886,63'ten 770'e, Tekirdağ'da da 543,74 olan vaka sayısı 464,34'e geriledi.

Vaka sayısı yoğunluğuna göre iller sıralamasında Kırklareli 29, Edirne 54, Tekirdağ ise 56'ıncı sırada yer aldı.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi şöyle: