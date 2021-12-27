Trakya'da vaka sayısı bir önceki haftaya göre düşmeye başladı - Son Dakika

Trakya Bölgesi'nde vaka sayıları önceki verilere göre düşüşe geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer alan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da rakamlar düşmeye başladı.

Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen 311,95'lik vaka sayısı 306,80'e düştü.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü.

Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman yükselen vaka sayıları son verilere göre düşüş yönlü oldu.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar son verilere göre düştü.

Kırklareli'nde her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 467,74'den 445,63'e geriledi.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı da 358,63'den 351,32'e geriledi.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi şöyle: