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Trakya'da vaka sayısı Edirne ve Kırklareli'nde arttı Tekirdağ'da düştü - Son Dakika

Trakya'da vaka sayısı Edirne ve Kırklareli'nde arttı Tekirdağ'da düştü

05.01.2022 14:08
Trakya'da vaka sayısı Edirne ve Kırklareli'nde arttı Tekirdağ'da düştü

Trakya'da vaka sayıları önceki verilere göre Edirne ve Kırklareli'nde artı, Tekirdağ'da düştü.

Trakya'da vaka sayıları önceki verilere göre Edirne ve Kırklareli'nde artı, Tekirdağ'da düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Aralık illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen 306,80'lik vaka sayısı 329,11'e çıktı.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü.

Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman düşen vaka sayıları son verilere göre yükseliş yönlü oldu.

Kentteki vaka artışı hastanelerdeki Kovid-19 test sırasına da yansıdı. Zaman zaman hastanede test için gelenlerin yoğunluğuyla karşılaşılıyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar son verilere göre arttı.

Kırklareli'nde her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 445,63'ten 468,85'e yükseldi.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı da 351,32'den 333,00'a geriledi.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi şöyle:

25 Eylül - 1 Ekim2 - 8 Ekim9-15 Ekim

16-22 Ekim30 Ekim-5 Kasım6 - 12 Kasım13-19 Kasım20-26 Kasım27 Kasım - 3 Aralık4-10Aralık11-17 Aralık18- 24 Aralık
Edirne171,18162,59137,58178,04198,64178,64159,16212,13278,59311,95306,80329,11
Kırklareli200,70188,26215,07212,59272,85325,93308,51379,83456,13467,74445,63468,85
Tekirdağ141,06156,42190,65219,69281,85313,95262,61288,1336,43358,63351,32333,00

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Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trakya'da vaka sayısı Edirne ve Kırklareli'nde arttı Tekirdağ'da düştü - Son Dakika
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