EDİRNE-Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri - Son Dakika

EDİRNE-Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri

23.03.2021 10:22
EDİRNE-Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri, System.String[]

Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleriSAĞLIK Bakanlığı'nın haftalık risk haritasında vaka sayısındaki artışla dikkat çeken Edirne'de son dönemde hastalığa yakalananların yüzde 50'den fazlasını ev kadınlarının oluşturduğu ortaya çıktı.

Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri

SAĞLIK Bakanlığı'nın haftalık risk haritasında vaka sayısındaki artışla dikkat çeken Edirne'de son dönemde hastalığa yakalananların yüzde 50'den fazlasını ev kadınlarının oluşturduğu ortaya çıktı. Ev kadınları arasındaki bulaşı arttıran ise, 'ev oturmaları' oldu.

Tekirdağ'daki artışa da misafirliklerin neden olduğunu söyleyen Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ise vatandaşları uyardı; "Farkında olmadan kovidi misafir ediyorsunuz."

Sağlık Bakanlığı'nın 6-12 Mart haftalık koronavirüs haritasında vaka sayısı 'çok yüksek risk' grubunda 'kırmızı' renkle gösterilen Edirne'de her 100 binde 200.36, 'yüksek riskli' iller arasında 'turuncu kategoride bulunan Kırklareli'de her 100 binde 137.12, Tekirdağ'da ise 121.64 olarak açıklandı. Ancak cumartesi gecesi açıklanan yeni haritada Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de vaka sayılarının arttığı gözlendi. 13-19 Mart tarihli haritada, koronavirüs vaka sayısının Edirne'de her 100 bin kişide 219.49'a, Kırklareli'de 155.09'a, Tekirdağ'da da 168.26'a yükseldiği ortaya çıktı.

EDİRNE'DE VAKALARIN YÜZDE 50'DEN FAZLASI EV KADINLARI

Kırmızı kategoride yer alan Edirne'de, vaka sayılarının artmasının en önemli nedenlerinden biri kadınların ev ziyaretleri, diğeri ise sınır kapılarındaki yoğunluk oldu. Kentte son dönemde koronavirüse yakalananların yüzde 50'den fazlasını ev oturmaları düzenleyen kadınların oluşturduğu bildirildi. Edirne Valiliği de ev ziyaretlerinin önlenmesi için sık sık cep telefonu mesajları ile sosyal medya hesaplarından uyarılarda bulunuyor. Mesajda, vatandaşlardan dikkatli ve hassas davranmaları istenirken, "İkamet ettiğiniz meskene komşu bir meskende koronavirüs hastası bulunmakta olup, hastaya ait her türlü bakım, tedavi, takip ve denetim hizmeti sağlık kuruluşlarımız tarafından verilmektedir. Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için daha dikkatli ve hassas davranınız. İzolasyon süresi boyunca komşu ziyaretleri yapmayınız ve ziyaret taleplerini kabul etmeyiniz. Lütfen uyarıları dikkate alınız" deniliyor.

POLİSTEN ANONSLU UYARI

Kentte, kalabalık cadde ve sokaklarda dolaşan polis ekipleri ise, "Koronavirüsle mücadelede kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi de hep birlikte aşacağız. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz" anonsları yapıyor.

'KOVİDİ MİSAFİR EDİYORUZ'

Vaka sayıları artan Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, tüm ülkede olduğu gibi bir artış yaşadıklarını belirterek, bunun önemli nedenlerinden birinin hareketlerin kontrolden çıkması olduğunu söyledi. Tekirdağ'ın dinamik bir nüfus yoğunluğuna sahip olduğunu belirten Kalkan, şunları kaydetti:

"Bizim özellikle isteğimiz vatandaşlarımızın bu dönemde misafir severliklerini askıya almaları. Malum biz misafirliği seven, misafir etmeyi seven bir milletiz ama farkında olmadan kovidi misafir etmekteyiz. Sevdiklerimizi aramızdan ayıran kovidi misafir etmeye zemin hazırlamaktayız. Biz bütün halkımızdan, sağlıkçıların bu kadar samimi bir niyetle, özveriyle verdikleri, kendi hayatlarından vazgeçerek halkımız için yaptıkları bu özverinin anlaşılmasını ve azami dikkatin gösterilmesini bekliyoruz. Bunun için sözünü ettiğim gibi ziyaretlerin kesilmesi, 15 dakikadan fazla bir arada zaruri olmadıkça, mecburi kalınmadıkça 2 kişinin bulunmaması, bütün yaşantımız maske, mesafe, hijyen üçgeninde şekillendirmemizi söylemek isterim. Bugüne kadar burada tüm sağlıkçılarımız olağanüstü bir gayretle ülkemizde yapıldığı gibi kendi bölgemizde de 375 bin 942 PCR testi gerçekleştirmiş ve 253 bin filyasyon işlemi gerçekleştirmiş. Sahada 250'nin üzerinde filyasyon ekibimiz, bunlar yarıya yakını doktorlu ekiplerimiz sürekli faaliyet halindedirler. 200'ün üzerindeki araçla bu işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Biz halkımızın, bizim bu sesimizi duymasını istiyoruz. Bu kıpırdanışı, yukarıya doğru yükselişi halkımız engelleyebilir. Kurallara azami derecede dikkat etmek bunun birinci şartıdır. En önemli şartı da görmekte olduğumuz üzere hareket kısıtlamasıdır. Biz hareket serbestisini tanıdığımız yerlere kovidi davet ediyoruz. Lütfen, istirham ediyorum tüm vatandaşlarımızdan mecbur kalmadığımız sürece kendimizi hiç yapmadığımız kadar izole edelim. İkili görüşmeleri 15 dakikadan uzak, mesafeye dikkat etmeksizin yapmayarak uzatmayalım. ve şüpheli bulgular, semptomlar hissettiği zaman halkımızın hızlı bir şekilde test vermeye kurumlarımıza gelmelerini öneriyoruz. Erken teşhisin yayılmayı önlemede, tedavide bize yüksek başarı vereceğini ve yoğun bakımlarımızın da gereksiz doluluklara ulaşmayacağını hatırlatmak istiyoruz."

YOĞUN SANAYİ HAREKETLİLİĞİ

Kalkan, Çerkezköy, Kapaklı, Çorlu, Ergene ilçelerinde sanayinin yoğun olduğunu belirterek, "Yakın büyük kalabalık metropollerle bizim sürekli git gel temaslarımız var. Bu hareket buna sebep olan başlıca hususlardan biridir. Biz şu sloganı söylemek isteriz; 'Hareketi azalt ya da kes, kovidi yen.' Bunun bizce tek açıklanabilir sloganı bu olmalıdır. Ne kadar izolasyon, ne kadar mesafe ve maskeye dikkat edersek bu belayı defedeceğimize inanıyoruz. Misafirperverliğimizi sevdiklerimizle beraber inşallah yazın, sonbaharda, daha güzel koşullarda, kovidi yendiğimiz koşullarda yapalım diye halkımıza bir mesaj vermek isteriz" dedi.

Tekirdağ'da yaşayan Seray Akdeniz de vaka sayılarının artmasından büyük bir endişe duyduğunu belirterek, "Açıkçası korkuyoruz. Fazlasıyla da korkuyoruz. Elimizden geldiğince de önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Ama bunlar da yeterince yeterli olmadığını görüyoruz. Zaten bu konuda uzmanlar gerekli açıklamayı yapıyorlar. Bizde halk olarak yapılan açıklamalar karşısında o açıklamaları doğru buluyoruz. Elimizden geldiğince sosyal mesafeyi yeterince artırmalıyız" dedi.

EDİRNE-Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri
EDİRNE-Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri
EDİRNE-Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri
EDİRNE-Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri
EDİRNE-Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri
EDİRNE-Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri
EDİRNE-Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri
EDİRNE-Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri
EDİRNE-Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri
EDİRNE-Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri
EDİRNE-Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri
EDİRNE-Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri
EDİRNE-Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri
EDİRNE-Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri
EDİRNE-Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürü, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE-Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri - Son Dakika


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