Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu - Son Dakika

İstiklal Marşı okuyan vatandaşlardan detaylar

EDİRNE/TEKİRDAĞ - Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu Tekirdağ'da vatandaşlar, evlerinin balkonunda ve bahçelerde İstiklal Marşı'nı okudu.

100. Yıl Mahallesi Ekrem Tantu Caddesi'ndeki evlerin camları ve balkonları, TBMM'nin açılışının ve Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi.

Kırklareli'nde de evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı söyledi.

Vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla evlerini bayrak ve balonlarla süslediği görüldü.