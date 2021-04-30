Trakya'da vatandaşlar ikametlerine en yakın camide cuma namazlarını kıldı - Son Dakika

Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde cuma namazlarını evlerine en yakın camilerde kıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar, evlerine en yakın camilerde namazlarını yanlarında getirdikleri seccadelerde eda etti.

Edirne'de başta Selimiye Camisi olmak üzere kent genelindeki camilerde cuma namazı kılındı.

Edirneli Mustafa Şap, gazetecilere yaptığı açıklamada evine en yakın olan camiye gelerek namazını kıldığını söyledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tedbirlerini aldıklarını belirten Şap, "İnşallah bu dönemi en iyi şekilde atlatacağız ve bayramdan sonra vakalar azalacaktır." dedi.

Kırklareli'nde ise Hızırbey Cami başta olmak üzere tüm camilerde cuma namazı kılındı.

Tekirdağ'da da vatandaşlar, ikametlerine en yakın camilere giderek namaz kıldı.