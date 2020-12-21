Trakya'da vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine daha sıkı uyulmasını istiyor - Son Dakika

Trakya'da vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine daha sıkı uyulmasını istiyor

21.12.2020 11:15
Trakya'da vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine daha sıkı uyulmasını istiyor, System.String[]

Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına yüksek oranda uyulduğu için vaka sayılarının düşük olduğu gözlenen Trakya'da vatandaşlar, mutasyona uğradığı iddia edilen koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğine dikkati çekti.

Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına yüksek oranda uyulduğu için vaka sayılarının düşük olduğu gözlenen Trakya'da vatandaşlar, mutasyona uğradığı iddia edilen koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğine dikkati çekti.

AA muhabirlerinin konuştuğu vatandaşlardan Edirne'de yaşayan Rahmi Cömert, yaptığı açıklamada, mutasyona uğradığı ileri sürülen virüsün Avrupa'da artışa geçtiğini, bu yüzden bazı ülkelere getirilen uçuş yasaklarının yerinde olduğunu söyledi.

Salgının ciddiye alınmasını isteyen ve herkesin tedbirlere uyması gerektiğinin altını çizen Cömert, şunları kaydetti:

"Salgın kayıplar verdirmeye devam ediyor. Virüs yine mutasyona uğramış durumda. Herkes kurallara riayet etmeli. Bu iş ciddiye alınmalı. Bende bu hastalığı yaşamış biri olarak söylüyorum. Bu hastalığın kimde olduğu belli değil. Herkesten herkese geçebilir. İlk önce kendimizi korumalıyız daha sonra çevremizi ve arkadaşlarımızı düşünerek bu durumdan kayıpsız çıkmalıyız. Bu iş şakaya verilecek bir olay değil. Koronavirüsü kimse şaka zannetmesin."

Esnaf Kamil Kerimler de salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlere herkesin uyması gerektiğini belirterek, "Alınan önlemleri güzel karşılıyorum. Virüsün önlenmesi için yapılması gerekliydi. Kurallara uymamız gerekiyor. Virüsün şakası yok. Her gün yüzlerce insan ölüyor. Bugün 'merhaba' dediğimiz kişi yarın hastalığa yakalanmış olabiliyor. O yüzden daha dikkatli olmalıyız." diye konuştu.

Kırklareli'nde yaşayan Çağatay Kenan Saygın da "Kovid-19'un mutasyona uğradığını" haberlerden duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin hemen refleks göstererek bazı uçuşları iptal etmesini olumlu bulduklarını ifade eden Saygın, tedbirlerin daha arttırılmasını istediklerini belirtti.

Bu duruma daha ciddi bakılması gerektiğini aktaran Saygın, şöyle konuştu:

"Daha ciddi bakmamız lazım olaya. Daha sert tedbirler ile yayılımı biraz daha yavaşlatılabilir diye düşünüyorum. Genel olarak sosyal mesafe ve maske önemli. Maske bizi de boğuyor, bizde kullanıyoruz belli bir yerden sonra sıkıcı geliyor ama yine de sokakta gezerken, kalabalık ortamlarda takılmalı."

Esnaf Soner Deniz de radyoda haberleri dinlerken virüsün mutasyona uğradığını öğrendiğini ve tedirgin olduğunu ifade etti.

Tekirdağlı Hasan Bedel, koronavirüsle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Bu konudaki haberleri izlediğini anlatan Bedel, "Tam aşıyı bulduk' diye seviniyorken İngiltere'den gelen hastalığın mutasyona uğradığı haberi vatandaş olarak bizi tedirgin ediyor." dedi.

Kazım Cingü ise tedbirlere daha fazla önem verilerek virüsün üstesinden geleceğini belirtti.

Trakya Bölgesi, Koronavirüs, Edirne, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine daha sıkı uyulmasını istiyor - Son Dakika


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