Vatandaşlar tedbirler ve denetimler eşliğinde semt pazarlarına geldi - Son Dakika

Trakya'da semt pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak kuruldu.

Edirne'de yetiştirdikleri ürünleri tezgahlara özenle yerleştiren pazarcılar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına da uyarak müşterilerini beklemeye başladı.

Zabıta ve polis ekiplerinin sürekli denetimler yaptığı semt pazarlarına vatandaşların araçlarıyla gelmesine izin verilmedi.

Pazara gelen vatandaşlardan Ahmet Öz, AA muhabirine, alınan önlemlerden çok memnun olduklarını, herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Daha sakin olacağı düşüncesiyle pazara erken geldiğini anlatan Öz, "Düşündüğümden daha sakin bir pazar buldum. Tüm önlemler alınmış, yetkililere teşekkür ederim." dedi.

Pazarcılar da en taze ürünlerini vatandaşlara sunduklarını belirterek, bereketli bir gün diledi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de sabahın erken saatlerinde kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahını açtı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında tezgahlar beşer metre aralıklarla kuruldu. Vatandaşların HES kodu sorgulaması yapıldı, ateş ölçülmesinin ardından pazar alanına girişleri sağlandı.

Kırklareli Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Resul Yıldırım, AA muhabirine, tam kapanma sürecinde pazarın ikinci kez kısmi olarak açıldığını söyledi.

Pazarda sebze, meyve ve kuru bakliyat ürünlerinin satılabildiğini ifade eden Yıldırım, pazarın kurulmasıyla esnafa bir nebze katkı sağlandığını kaydetti.

Pazar yerlerinde tüm tedbirlerin alındığını anlatan Yıldırım, "Vatandaşın daha rahat ve güvenli alışveriş yapabileceği, daha taze ve ucuza alışveriş yapabileceği alanlar pazarlardır. Sosyal mesafeli tezgahlar açıldı. Hijyen kuralları göz önünde bulunduruldu. Vatandaşlarımız da kurallara uyuyor." dedi.

Pazarcı Samet Özbey de tekrar tezgah açıp satış yapabildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da da pazarcılar salgın tedbirlerini alarak tezgahlarını kurdu. Kent sakinleri de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde pazara gelmeye başladı.

Kentte 3 farklı noktada kurulan pazarlarda zabıta ve polis ekipleri kontrollerini sürdürüyor.

Vatandaşlardan Alper Kasap, taze sebze ve meyve almak için pazara geldiğini, pazarların bir gün de olsa açılmasının hem kendilerini hem de esnafı sevindirdiğini ifade etti.