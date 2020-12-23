Trakya'da vatandaşlar "salgının ev içi bulaşma oranı"nın azalması için tedbirlere uyma çağrısı yaptı - Son Dakika

Trakya'da vatandaşlar "salgının ev içi bulaşma oranı"nın azalması için tedbirlere uyma çağrısı yaptı

23.12.2020 11:23
Trakya'da vatandaşlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüste (Kovid-19) "ev içi bulaşma oranı"nın yüzde 85'e kadar yükseldiğini bildirmesi üzerine Trakya'da vatandaşlar, tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüste (Kovid-19) "ev içi bulaşma oranı"nın yüzde 85'e kadar yükseldiğini bildirmesi üzerine Trakya'da vatandaşlar, tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Kırklareli'nde yaşayan Gülümsel Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı çağrılara herkesin kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Ev ziyaretleriyle bulaşma oranının arttığına inandığını, kendisinin de 2 ay boyunca Kovid-19 tedavisi gördüğünü ve çok zor günler geçirdiğini anlatan Doğan, herkesi salgın tedbirlerine uymaya davet etti.

Salgın sürecinde kimseyi evine kabul etmediğini ve ziyarete de gitmediğini belirten Doğan, "Ev ziyaretlerinde, çay kahve ikramlarında bulaşma oranı daha fazla artıyor. Ben 2 ay çektim bu hastalığı. O yüzden kimse ev ziyareti yapmasın. Görüntülü görüşme yapsınlar. Herkes birbirini özlüyor ama yapacak hiçbir şey yok. El birliği ile bu süreci atlatmalıyız. Yakın zamanda babamı kaybettim, hiç kimseyi eve kabul etmedik. Bunda kızılacak, gücenecek hiçbir şey yok. Herkesin birbirine anlayış göstermesi gerekiyor." dedi.

Kent sakinlerinden Buse Yörük de koronavirüs vakalarının artmasının en büyük nedenleri arasında ev ziyaretlerinin olduğuna inandığını ifade etti.

Ev ziyaretleri ve taziyelerin halen devam ettiğini, insanların bu konuda yeteri kadar duyarlı davranmadığını vurgulayan Yörük, "Ne kadar dikkat edersek, ne kadar önlem alırsak o kadar kısa sürede bu illetten kurtulabiliriz. Hepimizin iş hayatı var. Toplumsal olarak büyük sıkıntıdayız. Umarım en kısa zamanda herkes daha dikkatli olur ve bu sürecin üstesinden geliriz." diye konuştu.

"Yemek yerken dahi çapraz oturuyoruz"

Edirne'de yaşayan Altay Süslü, eve ilk girdiğinde ellerini yıkayıp gerekli hijyen tedbirlerini uyguladığını söyledi.

Ev içinde ve dışında tüm önlemleri titizlikle aldığını anlatan Süslü, "Evimizde bir yaşlımız var, onu korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Çok sevmemize rağmen hiçbir şekilde temas etmiyoruz. Yemek yerken dahi karşılıklı değil, çapraz otuyoruz. Herkes kendi odasında oturup televizyon seyrediyor. Onun dışında bu süreçte misafirlik ve akraba ziyaretlerini yapmıyoruz." dedi.

Özkan Kuş ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına hem ev içi hem de ev dışında uyulması gerektiğini dile getirdi.

Tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğinin altını çizen Kuş, "Dışarıdan içeriye ilk girdiğimizde banyomuzu yapıp, kıyafetlerimizi değiştiriyoruz. Kurallara uyup ev içinde de mesafeye dikkat ediyoruz." diye konuştu.

Berkan Çakıcı da salgın sürecinde ev ziyaretleri ve misafirliklerin yapılmaması gerektiğini belirterek, "Bu süreçte hem evde hem dışarıda mesafemizi koruyup, kurallara uymalıyız." ifadelerini kullandı.

"Ev içinde sevdiklerimizle mesafemizi korumalıyız"

Tekirdağlı esnaf Hasan Bedel, işi gereği gün içinde birçok yere gittiğini ve kalabalık ortamlarda bulunduğunu anlattı.

Bu durumdan dolayı eve giderken tedirgin olduğunu bildiren Bedel, "Eve gittiğimde ilk işim elimi yüzümü yıkamak, dezenfekte etmek, elbiselerimi çıkarmak ve bedensel temizliğimi yapmak oluyor. Ayrıca bu dönemde annemizden, babamızdan ve diğer sevdiklerimizden biraz daha ayrı kalmalı ve mesafeli olmalıyız." dedi.

İlker Uskan ise ev içinde kişisel ve genel temizliklere her zamankinden daha fazla dikkat ettiklerini, çalışmak ve dışarı çıkma zorunda olduğu için çocuklarına çok yaklaşmadığını dile getirdi.

Aile büyüklerini tedbir amaçlı ziyaret etmediklerini anlatan Uskan, şöyle konuştu:

"Alınan tedbirlerin işe yaradığını ve vaka sayılarının düştüğünü görüyoruz. Bu salgını yok etmek için el birliğiyle hareket etmemiz gerekiyor. Dışarıdan eve geldiğimde bir süre maskeli duruyorum ve böyle olması da gerekiyor. Ev içinde sevdiklerimizle mesafemizi uzatmalıyız. Mesafeyi koruduğumuz takdirde bulaş azalacaktır. Sayın bakanımızın da söylediği gibi ev içi bulaşlar artmış durumda, çünkü kurallara ev içinde genelde dikkat edilmiyor. Birbirimize gidip gelmediğimiz sürece dışarıdaki bulaş da azalmış oluyor."

Fahrettin Koca, Trakya Bölgesi, Kırklareli, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da vatandaşlar 'salgının ev içi bulaşma oranı'nın azalması için tedbirlere uyma çağrısı yaptı - Son Dakika


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