Trakya'da vatandaşlar "tam kapanma tedbirlerine" tam uyum sağlanmasını istiyor - Son Dakika

Trakya'da vatandaşlar "tam kapanma tedbirlerine" tam uyum sağlanmasını istiyor

27.04.2021 11:43
Trakya'da vatandaşlar

Trakya'da yaşayanlar, tam kapanma tedbirlerinin yanı sıra vatandaşların da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasıyla vaka sayılarının düşmesini bekliyor.

Trakya'da yaşayanlar, tam kapanma tedbirlerinin yanı sıra vatandaşların da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasıyla vaka sayılarının düşmesini bekliyor.

Trakya illerinde vaka sayıları Edirne ve Kırklareli'nde düşüşe geçti, Tekirdağ'da ise yükseldi.

Nüfusa göre vaka sayılarını sıralamasında Türkiye genelinde 16. sırada olan Edirne'de uzun sürenin ardından ilk kez vaka düşüşü gözlendi.

Vaka sayılarının risk grubuna göre sınıflandırılması sonrası kısa sürede "çok riskli" iller arasında yer alan Edirne'de, vaka sayıları geçen hafta pik yaptığı 100 bin kişide 590,05'ten 536,83'e geriledi.

Kırklareli önceki hafta hem vaka sayısı hem de vaka artışı bakımından listenin ilk sırasında yer alırken tedbirlere uyum, kısa sürede vaka sayılarındaki düşüşe yansıdı.

Geçen hafta 100 bin kişide 830,44 olan vaka sayısı 721,80'e düştü. Vaka sayıları düşmesine rağmen Kırklareli en çok vakanın görüldüğü iller sıralamasında 4. sırada yer alıyor.

Tekirdağ'da ise vaka sayıları yükselmeye devam ediyor. Geçen hafta 100 bin kişide 747,13 olan vaka sayısı, bu hafta 772,20'ye yükseldi. Tekirdağ, en çok vakanın görüldüğü iller arasında 3'üncü sırada bulunuyor.

"İnsan sağlığı için faydalı bir karar"

Edirneli Vedat Keskin, AA muhabirine, alınan tam kapanma kararının insan sağlığı açısından faydalı olduğunu söyledi.

Bu süreçte herkesin kurallara uyması gerektiğini dile getiren Keskin, "Bu, insanların sağlığı için yapılan bir şey. İnsanlar yeteri kadar kendilerini kollamıyor. Komşu ziyaretleri ve gezmeler oluyor. Kapanması çok iyi oldu. İnsanlar ölüyor, hastaneler dolu. Para sıkıntısı olabilir ama bir ay sonra çalışırsın para kazanırsın. Ancak sağlık gitti mi geri gelmez." dedi.

Nurettin Kurt ise ailece Kovid-19 geçirdiklerini belirterek, "Çok zor bir süreçti. Herkes önlemini almalı. Tam kapanmanın, vakaların düşmesine büyük katkısı olur. İnşallah bu virüs belasından en kısa sürede kurtulacağız." diye konuştu.

Vatandaşlar umutlu

Kırklareli'nde kent sakinlerinden Hüseyin Kahya, tam kapanma kararını son derece olumlu karşıladığını söyledi.

Kendisinin de Kovid-19'a yakalandığını ve çok zor atlattığını vurgulayan Kahya, şöyle konuştu:

"Tam kapanma kararına çok sevindim. Çünkü bu hastalıkla başka türlü baş edemeyiz. Kendim de bu hastalığa yakalandım, yaklaşık 5 ay oldu ama hala etkileri devam ediyor. Vatandaşlar yine sosyal mesafeye, maskeye ve temizliğe dikkat etsin. Tam kapanma sürecinde yasaklara uyarsak pandemiyi atlatacağımıza, kurtulacağımıza inanıyorum ama yeter ki yasaklara uysunlar."

Kadir Şenel ise kapanma süreciyle vakaların düşeceğine inandığını vurgulayarak, "Bu hastalığın başka türlü biteceği de yok. Doğru olan buydu zaten. Keşke daha önce yapılsaydı da bu durumlara gelinmesiydi. Herkes maskesini taksın, mesafesini korusun, evinde çıkmasın, doğru olan bu. Geçen gün bende aşımı vuruldum. Kimse korkmasın herkes aşısını vurulsun tedbirini alsın." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da yaşayan Hasan Bedel de her hafta kentte vakaların artmasının üzücü olduğunu belirterek, "Dün akşam alınan tam kapanma kararını olumlu karşıladık. İnşallah kapanma ile çarşı ve pazarlarda hareketlilik azalacaktır. Bu sayede Ramazan Bayramı'na kadar vaka sayılarının da düşeceğini ümit ediyoruz. Vaka sayılarının da düşmesiyle inşallah çifte bayram yapacağız." dedi.

Mustafa Yıldız ise tam kapanmanın salgın ile mücadele faydalı olacağını, bayram sonrası daha güzel günlerin geleceğini dile getirdi.

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da vatandaşlar 'tam kapanma tedbirlerine' tam uyum sağlanmasını istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li Sındır, dökme zeytinyağına getirilen ihracat yasağı için Meclis'e önerge sundu CHP'li Sındır, dökme zeytinyağına getirilen ihracat yasağı için Meclis'e önerge sundu 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak Tam kapanma kararı sonrası İstanbullu soluğu otogarda aldı! Bilet sistemleri kilitlendi Tam kapanma kararı sonrası İstanbullu soluğu otogarda aldı! Bilet sistemleri kilitlendi 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi         
12:55
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
Esra Erol'da ilginç olay! Eşi evden kaçan 72 yaşındaki adamdan şok sözler: Gelmeyecekse söylesin, benim acil evlenmem lazım Esra Erol'da ilginç olay! Eşi evden kaçan 72 yaşındaki adamdan şok sözler: Gelmeyecekse söylesin, benim acil evlenmem lazım         
11:44
Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş         
11:38
Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz         
11:23
Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık         
11:12
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
10:09
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı         
09:48
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 13:29:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trakya'da vatandaşlar "tam kapanma tedbirlerine" tam uyum sağlanmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement