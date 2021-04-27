Trakya'da vatandaşlar "tam kapanma tedbirlerine" tam uyum sağlanmasını istiyor - Son Dakika

Trakya'da yaşayanlar, tam kapanma tedbirlerinin yanı sıra vatandaşların da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasıyla vaka sayılarının düşmesini bekliyor.

Trakya illerinde vaka sayıları Edirne ve Kırklareli'nde düşüşe geçti, Tekirdağ'da ise yükseldi.

Nüfusa göre vaka sayılarını sıralamasında Türkiye genelinde 16. sırada olan Edirne'de uzun sürenin ardından ilk kez vaka düşüşü gözlendi.

Vaka sayılarının risk grubuna göre sınıflandırılması sonrası kısa sürede "çok riskli" iller arasında yer alan Edirne'de, vaka sayıları geçen hafta pik yaptığı 100 bin kişide 590,05'ten 536,83'e geriledi.

Kırklareli önceki hafta hem vaka sayısı hem de vaka artışı bakımından listenin ilk sırasında yer alırken tedbirlere uyum, kısa sürede vaka sayılarındaki düşüşe yansıdı.

Geçen hafta 100 bin kişide 830,44 olan vaka sayısı 721,80'e düştü. Vaka sayıları düşmesine rağmen Kırklareli en çok vakanın görüldüğü iller sıralamasında 4. sırada yer alıyor.

Tekirdağ'da ise vaka sayıları yükselmeye devam ediyor. Geçen hafta 100 bin kişide 747,13 olan vaka sayısı, bu hafta 772,20'ye yükseldi. Tekirdağ, en çok vakanın görüldüğü iller arasında 3'üncü sırada bulunuyor.

"İnsan sağlığı için faydalı bir karar"

Edirneli Vedat Keskin, AA muhabirine, alınan tam kapanma kararının insan sağlığı açısından faydalı olduğunu söyledi.

Bu süreçte herkesin kurallara uyması gerektiğini dile getiren Keskin, "Bu, insanların sağlığı için yapılan bir şey. İnsanlar yeteri kadar kendilerini kollamıyor. Komşu ziyaretleri ve gezmeler oluyor. Kapanması çok iyi oldu. İnsanlar ölüyor, hastaneler dolu. Para sıkıntısı olabilir ama bir ay sonra çalışırsın para kazanırsın. Ancak sağlık gitti mi geri gelmez." dedi.

Nurettin Kurt ise ailece Kovid-19 geçirdiklerini belirterek, "Çok zor bir süreçti. Herkes önlemini almalı. Tam kapanmanın, vakaların düşmesine büyük katkısı olur. İnşallah bu virüs belasından en kısa sürede kurtulacağız." diye konuştu.

Vatandaşlar umutlu

Kırklareli'nde kent sakinlerinden Hüseyin Kahya, tam kapanma kararını son derece olumlu karşıladığını söyledi.

Kendisinin de Kovid-19'a yakalandığını ve çok zor atlattığını vurgulayan Kahya, şöyle konuştu:

"Tam kapanma kararına çok sevindim. Çünkü bu hastalıkla başka türlü baş edemeyiz. Kendim de bu hastalığa yakalandım, yaklaşık 5 ay oldu ama hala etkileri devam ediyor. Vatandaşlar yine sosyal mesafeye, maskeye ve temizliğe dikkat etsin. Tam kapanma sürecinde yasaklara uyarsak pandemiyi atlatacağımıza, kurtulacağımıza inanıyorum ama yeter ki yasaklara uysunlar."

Kadir Şenel ise kapanma süreciyle vakaların düşeceğine inandığını vurgulayarak, "Bu hastalığın başka türlü biteceği de yok. Doğru olan buydu zaten. Keşke daha önce yapılsaydı da bu durumlara gelinmesiydi. Herkes maskesini taksın, mesafesini korusun, evinde çıkmasın, doğru olan bu. Geçen gün bende aşımı vuruldum. Kimse korkmasın herkes aşısını vurulsun tedbirini alsın." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da yaşayan Hasan Bedel de her hafta kentte vakaların artmasının üzücü olduğunu belirterek, "Dün akşam alınan tam kapanma kararını olumlu karşıladık. İnşallah kapanma ile çarşı ve pazarlarda hareketlilik azalacaktır. Bu sayede Ramazan Bayramı'na kadar vaka sayılarının da düşeceğini ümit ediyoruz. Vaka sayılarının da düşmesiyle inşallah çifte bayram yapacağız." dedi.

Mustafa Yıldız ise tam kapanmanın salgın ile mücadele faydalı olacağını, bayram sonrası daha güzel günlerin geleceğini dile getirdi.