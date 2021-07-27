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KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlardan "Kovid-19 tedbirlerine uyun" çağrısı - Son Dakika

KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlardan "Kovid-19 tedbirlerine uyun" çağrısı

27.07.2021 14:32

Trakya'da vatandaşlar son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle herkesi tedbirlere uymaya davet etti.

Trakya'da vatandaşlar son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle herkesi tedbirlere uymaya davet etti.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı Kırklareli'nde 34,48, Edirne'de 24,52, Tekirdağ'da ise 20,88 oldu.

Edirne'de vatandaşlar, salgınla mücadelede rehavete kapılmadan tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi.

Kent sakinlerinden Erdinç Tuğlalıklı, AA muhabirine, salgının devam ettiğini ve herkesin önlemlere riayet etmesi gerektiğini dile getirdi.

Pek çok kişinin maske takmadığını ve sosyal mesafeye uymadığını anlatan Tuğlalıklı, bu şekilde devam etmesi halinde vakalardaki artışın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Herkese aşı olma çağrısında bulunan Tuğlalıklı, "Uygulanan aşı politikası iyi, herkes duyarlı olmalı. Ayağına kadar aşı getiriyorlar, her yerde aşılama var. İnsanlar da buna dikkat etmeli. Bir an önce herkes aşısını olsun." dedi.

Erol Soner ise vakaların son dönemde hızlı şekilde arttığını belirtti.

Kurallara titizlikle riayet edilmesi gerektiğini aktaran Soner, "Kim aşı vurulmadıysa lütfen aşısını olsun. Ben bu akşam 3. doz aşımı olacağım. Bu kurallara uymamız gerekli. Bu işi hep birlikte biz başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde bazı vatandaşların maske takmadıkları görüldü.

Kent sakinlerinden Mevlüt Tunç, vatandaşların son dönemde rehavete kapıldığını söyledi.

Bir süredir bazı vatandaşların tedbiri en aza indirdiğini belirten Tunç, "Çoğu maskelerini çıkarmış, takmıyor. Ellerine ya da kollarına takıyorlar. Bu şekilde artış söz konusu. Bizim biraz daha dikkatli olmamız lazım. Bugüne kadar gösterdiğimiz çabalar, emekler hepsi boşa gider." dedi.

Sırası gelen herkesin aşısını yaptırması çağrısında bulunan Tunç, salgının kontrol altına alınmasında aşının çok önemli olduğunu vurguladı.

Tekirdağ'da da vatandaşlar maske, mesafe ve sosyal mesafe kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uyun çağrısı
KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uyun çağrısı
KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uyun çağrısı
KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uyun çağrısı
KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uyun çağrısı

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlardan 'Kovid-19 tedbirlerine uyun' çağrısı - Son Dakika


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