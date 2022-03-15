Trakya'da yaban hayatına 22 ton yem bırakıldı - Son Dakika
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Trakya'da yaban hayatına 22 ton yem bırakıldı

15.03.2022 10:08

Trakya'da yaban hayatına 22 ton yem bırakıldı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Trakya Bölgesindeki yüksek kesimlerde soğuk hava şartlarında yem bulmakta güçlük çeken yaban hayatı için 22 ton yem bıraktı.

Trakya'da yaban hayatına 22 ton yem bırakıldı

TEKİRDAĞ - Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Trakya Bölgesindeki yüksek kesimlerde soğuk hava şartlarında yem bulmakta güçlük çeken yaban hayatı için 22 ton yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli Şube Müdürlükleri tarafından soğuk havalarda yemleme çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda zorlu kış şartlarında yüksek kesimlere çıkan ekipler kemik, et parçaları, ot, saman, besi ve Pazar artığından oluşan yaklaşık 22 ton yemleme çalışması yaptı. Yüksek kesimlerdeki beyaz karlar üzerinde serilen yemler sayesinde doğada bulunan hayvanlar, yem bulmakta zorluk çekmiyor. Edirne'de sulak alanlarda da yemleme çalışması yapıldı.

Bölgeye yerleştirilen fotokapanlar sayesinde doğadaki yaban hayatı da izleniyor.

Trakya'da yaban hayatına 22 ton yem bırakıldı
Trakya'da yaban hayatına 22 ton yem bırakıldı
Trakya'da yaban hayatına 22 ton yem bırakıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trakya'da yaban hayatına 22 ton yem bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya'da yaban hayatına 22 ton yem bırakıldı - Son Dakika
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