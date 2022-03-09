Trakya'da yaban hayvanları için doğaya 18,5 ton yem bırakıldı - Son Dakika

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya 18,5 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına ot, saman, yonca, mısır, karma ve besi yemi konulduğu belirtildi.

Edirne'de 2,2 ton, Tekirdağ'da 9,8 ton, Kırklareli'nde ise 6,5 ton yemin doğaya bırakıldığı ifade edilen açıklamada, yaban hayvanlarına her koşulda destek olunmaya çalışıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Trakya'da yaban hayatının sürdürülebilirliği için besleme çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.