Trakya'da yaban hayvanları için doğaya 22 ton yem bırakıldı - Son Dakika
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Trakya'da yaban hayvanları için doğaya 22 ton yem bırakıldı

15.03.2022 08:41
Trakya'da yaban hayvanları için doğaya 22 ton yem bırakıldı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya 22 ton yem bırakıldı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya 22 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına ot, saman, yonca, mısır, karma ve besi yemi bırakıldığı belirtildi.

Yemlerin Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da doğaya bırakıldığı ifade edilen açıklamada, yaban hayvanlarına her koşulda destek olunmaya çalışıldığı ifade edildi.

Bu arada yemleme çalışmaları sırasında bazı bölgelere yaban hayatının kayıt altına alınabilmesi için foto kapan yerleştirildiği kaydedildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trakya'da yaban hayvanları için doğaya 22 ton yem bırakıldı - Son Dakika
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