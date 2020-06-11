Trakya'da yağmur ekili oldu - Son Dakika

METEOROLOJİ Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Edirne ve Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu. Edirne'de aniden bastıran yağmur ile birlikte cadde ve sokaklar göle dönerken araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Tekirdağ'ın bazı kesimlerine dolu yağdı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısının ardından, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yağmur yağışı başladı. Edirne'de

etkili olan şiddetli yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarında yağmurun dinmesini beklerken, araçlar suyla kaplı cadde ve sokaklarda güçlükle ilerledi. Polis ekipleri su dolu caddeleri şerit çekerek kapatırken, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Yağış, Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Bazı kesimlere ise dolu yağdı.