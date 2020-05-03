Trakya'da yağmur etkili - Son Dakika

EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli 'de yağmur etkili oldu. Tekirdağ'da gece şimşekler çakarken, Saray ilçesinde dolu yağdı.

Trakya yağışlı havanın etkisi altına girdi. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Tekirdağ'da gece başlayan sağanak, bugün yüksek kesimlerde etkili oldu. Gece şimşeklerin çaktığı kentte, sabah saatlerinden itibaren hafif yağış sürdü. Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde ise bugün yağmur ve dolu yağışı yaşandı. Saray ilçesinde yağmurun ardından birden dolu yağışı bastırdı. Kısa süreli yağan dolunun ilk incelemelerde ekili alanlara zarar vermediği belirtildi.

Çorlu ilçesinde ise geceden itibaren gök gürültülü sağanak yaşanırken, gece şimşekler çaktı. Bugün etkisi sürdüren yağışta bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü ilçede Omurtak Caddesi suyla kaplandı. Sokağa çıkma kısıtlamasında görevli olan araçlar bölgeden geçerken, güçlük çekti. Belediye ekipleri suyla kaplanan cadde ve sokaklarda su tahliye çalışmaları yaptı.

EDİRNE'DE HAFİF YAĞIŞ

Meteorolojinin turuncu alarm verdiği iller arasında bulunan Edirne 'de de yağmur gece saatlerinden itibaren kenti etkisi altına aldı. Yer yer sağanak şeklinde etkisini gösteren yağış sırasında polis ekipleri kentin ana arterlerinde önlem alarak sürücüleri uyardı. Yağmur şehirde trafikte de aksamalara neden olurken, öğle saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Kentte hafta sonu olması ve vatandaşların koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sokağa çıkmaması, yağmurda oluşacak aksaklıkların önüne geçti. Edirne'nin en işlek caddelerinden Saraçlar Caddesi , yağış sırasında adeta sessizliğe büründü.

Kırklareli ve ilçelerinde de yer yer sağanak yağış etkili oldu.

- Edirne