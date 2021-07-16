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Trakya'da yaklaşık 1 milyon 750 bin doz aşı uygulandı - Son Dakika

Trakya'da yaklaşık 1 milyon 750 bin doz aşı uygulandı

16 Temmuz 2021 Cuma 09:36
Trakya'da yaklaşık 1 milyon 750 bin doz aşı uygulandı, System.String[]

Trakya'da 1 milyon 747 bin 543 doz aşı yapıldı.

Trakya'da 1 milyon 747 bin 543 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 62,12, ikinci doz ortalaması ise 30,78 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Kırklareli'nde yüzde 76,5, Edirne'de yüzde 76, Tekirdağ'da yüzde 71,04 olarak açıklandı.

Hedef nüfusa oranla, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Kırklareli 3'üncü, Edirne 4'üncü ve Tekirdağ 11'inci sırada yer aldı.

Aşılamanın başlamasından bugüne kadar Edirne'de 447 bin 641, Kırklareli'nde 379 bin 673, Tekirdağ'da 920 bin 229 olmak üzere Trakya'da 1 milyon 747 bin 543 doz aşı yapıldı.

Aşılamanın yüksekliği vakalara da yansıyor

Aşılamanın yüksek olduğu Trakya'da vaka sayıları da buna bağlı olarak düşük seyrediyor.

Son açıklanan 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre Edirne en az vaka sayısının görüldüğü iller arasında yer aldı.

Edirne'de geçen hafta her 100 bin kişide 12,251 olan vaka sayısı bu hafta 11,04 olarak açıklandı.

"Orta riskli iller" (sarı) kategorisindeki Tekirdağ'da vaka sayıları düştü, Kırklareli'nde ise çok az miktarda yükseldi.

Kırklareli'nde geçen hafta her 100 bin kişide 27,09 olan vaka sayısı 27,92'a çıkarken Tekirdağ'da ise 34,13'ten 27,75'e geriledi.

COVIRAN Bereket, Trakya Bölgesi, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da yaklaşık 1 milyon 750 bin doz aşı uygulandı - Son Dakika


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