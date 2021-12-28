Trakya'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika

Trakya'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, Trakya'da aralıklarla devam eden sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağı öngörülüyor.

Sağanağın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde 30 Aralık Perşembe günü sabah saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyasında bulunuldu.