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KIRKLARELİ - Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı - Son Dakika

KIRKLARELİ - Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı

21.11.2021 08:37

Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

Seçimler için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 12 sandık kuruldu.

Edirne'de Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan'da oy kullanıldı.

Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.

Oyunu kullananlardan Sabriye Vatansever, (75) yoğunluğa kalmamak için oylarını sabah kullandıklarını belirtti.

Seçimlerin Bulgaristan'a hayırlı olmasını dileyen Vatansever, "Hiçbir şey istemiyoruz, burada sağlığımız yerinde, rahatımız yerinde çok şükür. Zamanında Bulgaristan'da çok eziyet çektik, çok korktuk. Çok şükür buraya geldik." dedi.

Mahmut Vatansever (76) ise oy kullanırken, zamanında Bulgaristan'da yaşadıkları sıkıntıların akıllarına geldiğini söyledi.

Kırklareli'nde yaşayan çifte vatandaşlar Kırklareli TOBB Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti.

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, gazetecilere, Türkiye'de 126 sandıkta oy kullanıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda mevcut cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Anastas Gercikov'un yarıştığını ifade eden Ateş, tüm çifte vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Ateş, şöyle konuştu:

"Geçen hafta parlamentoyla birlikte yapılmıştı seçim ama ikinci tura kalabileceğini tahmin ediyorduk zaten. Şimdi bu haftada cumhurbaşkanlığının ikinci turu kısmetse yapılıyor. İnşallah onların adına, bizler adına seçilen cumhurbaşkanı daha sağduyulu olur. Cumhurbaşkanı demek, herkesi kavramak demek. Dileğimiz cumhurbaşkanı seçilecek kişinin herkesi kucaklayabilmesi."

Melek Şen de demokratik hakkını yerine getirerek oyunu kullandığını belirterek, "Her iki taraf için de hayırlısı olsun." dedi.

Tekirdağ'da da yaşayan çifte vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı.

-"Amaçları iç siyaset malzemesi yapmak"

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu, Bulgaristan yönetiminin, Türkiye'nin bu ülkede yapılan seçimlere müdahale ettiği iddialarının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, gerek Bulgaristan'da yaşayan Türk halkının gerekse başka ülkelerde yaşayan ve Bulgaristan vatandaşlığı bulunan herkesin ülkedeki seçimlerde oy kullanma hakkının bulunduğu belirtildi.

Oy kullanma hakkının yasalarla güvence altında olduğu ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu hakkın aslı olmayan gerekçelerle yönlendirmeye tabi tutulduğunu iddia etmek ve halkı galeyana getirerek nefret söylemlerinde bulunmasına sebep olmak, devlet adabına uymamaktadır. Amaçları, (seçimleri) iç siyaset malzemesi haline getirmek olan Bulgaristan yöneticilerini akılcı yaklaşımlara davet ediyor, insanların oy kullanabilmeleri için her türlü kolaylığı sağlamalarını tavsiye ediyoruz. Bulgaristan Cumhuriyeti yöneticilerinin mesnetsiz gerekçelerle Türkiye'nin bu ülkede yapılan seçimlere müdahale ettiği iddiaları ve Bulgar halkını kışkırtmaya çalışması kabul edilemez."

KIRKLARELİ - Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı
KIRKLARELİ - Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı
KIRKLARELİ - Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı
KIRKLARELİ - Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı
KIRKLARELİ - Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı
KIRKLARELİ - Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı
KIRKLARELİ - Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı
KIRKLARELİ - Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı
KIRKLARELİ - Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı

Trakya Bölgesi, Bulgaristan, Kırklareli, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı - Son Dakika


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