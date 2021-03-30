Trakya'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" projesi kapsamında yaya geçitleri kırmızıya boyandı - Son Dakika

Trakya'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" projesi kapsamında yaya geçitleri kırmızıya boyandı

30.03.2021 13:57
Trakya'da

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, Trakya'da yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, Trakya'da yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

Edirne'de, Eski Cami Kavşağı'nda gerçekleşen etkinlikte Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekti.

Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaya önceliğine olan duyarlılığın her geçen gün arttığını söyledi.

Edirnelilerin yaya önceliğine önem verdiklerini belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Toplumumuzda yaya öncelikli bir noktaya geldiklerinde araçlarını yavaşlatıyor, bir yaya gördüklerinde de yol veriyorlar. Yaya önceliğinde hatırlamamız gereken şu olmalı: Kullanmış olduğumuz araç demirden ve çelikten ama yayalar etten ve kemiktendir. Dolayısıyla da öncelik olan şey demir çelik değil, et ve kemiktir, candır ve canı taşıyan insanlardır."

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Edirne'nin yaya öncelikli uygulamalara en hızlı adapte olan illerin başında geldiğini belirterek, "Yayaların can güvenliğine dönüş mutluluk verici. Biz de belediye olarak ana arterdeki yaya geçidi tabelalarını ışıklandırdık, araçların daha dikkatli olmalarını sağlamak için. Bu kırmızı çizgiyi aynı zamanda Kovid-19 salgınına karşı da çekelim." diye konuştu.

Etkinliğe, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri de katıldı.

-Tekirdağ

Cumhuriyet Meydanı'nda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizdi.

Vali Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, trafikte yayalara da sürücülere de önemli görevler düştüğünü söyledi.

Bu uygulamanın insanların dikkatini çekeceğini vurgulayan Yıldırım, "Yaya geçitlerinde yayanın üstünlüğünü bir kez daha vurgulamak için bu yöntemi uygulayacağız. Yaya geçitlerinde bulunan beyaz bantlardan birisini kırmızıya boyayacağız. Vatandaşımız, bu nedir, diye merak etsin, kırmızı çizgi yayaların ve sürücülerin ilgisini çeksin. İnşallah bu uygulama faydalı olur. Sürücülerimize tavsiyemiz, yayalarımıza öncelik verelim. Telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkmasın." dedi.

Kırklareli'nde de düzenlenen etkinlikte yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Trakya Bölgesi, Ekrem Canalp, Recep Gürkan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' projesi kapsamında yaya geçitleri kırmızıya boyandı - Son Dakika


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