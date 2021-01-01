Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de güvenlik güçleri, vatandaşların huzur ve güven ortamında yeni yıla girmesi için denetimler yaptı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri, kentteki farklı noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler Cumhuriyet Meydanı'nda, sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan vatandaşların izin belgeleri ile ehliyet ve ruhsat kontrolünü yaptı.

Polis ekipleri denetimde sürücülere alkol testi de uyguladı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları başta olmak üzere kentin bir çok yerinde uygulama yaptı.

Kısıtlama saatinde dışarıda olan vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

İstanbul yolunun 3. kilometresindeki denetimlerde vatandaşların belgelerini kontrol eden ekipler, sürücülerin yeni yılını kutladı.

Kentte vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

Edirne'de de güvenlik güçleri kentin farklı noktalarında vatandaşların huzur ve güven içinde yılbaşı geçirmesi için denetimlerde bulundu.