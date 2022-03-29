Trakya'da yetiştirilen hayvanlar şapın yanı sıra bruselladan da ari olacak - Son Dakika
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Trakya'da yetiştirilen hayvanlar şapın yanı sıra bruselladan da ari olacak

29.03.2022 11:23
Trakya'da yetiştirilen hayvanlar şapın yanı sıra bruselladan da ari olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığından ari olan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki hayvanların bruselladan da arındırılması için çalışma başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığından ari olan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki hayvanların bruselladan da arındırılması için çalışma başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, AA muhabirine, Trakya'nın hayvancılıkta çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Trakya'nın Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından "şaptan ari" bölge ilan edildiğini belirten Seçkin, burada yetiştirilen hayvanların brusella hastalığından da arındırılması için çalışma başlatıldığını dile getirdi.

Çalışmanın yaklaşık 2 yıl süreceğini söyleyen Seçkin, "Nihai hedefimiz, Trakya'yı hastalıklardan ari bir bölge haline getirip Türkiye'nin damızlık ihtiyacının karşılanması ve Trakya'nın diğer ülkelere hayvan temini noktasında önemli bir yere sahip olmasını sağlamak." dedi.

Trakya'da 152 ari işletme bulunduğu bilgisini veren Seçkin, şöyle devam etti:

"Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 60 binin üzerinde hayvan bulunuyor. Bu ari işletmelerin özelliği de elde ettikleri sütü daha yüksek ücretle satıyor olmaları. Aynı zamanda damızlık hayvanları çok daha yüksek fiyatlı satabiliyor. Bizim ihracatımız açısından da bu bölgenin ari olması önemli. Biz bu bölgeyi bruselladan arındırırsak ihracatımızı çok daha rahat bir şekilde yapacağız."

Hayvanlar aşılanacak

Seçkin, bölgedeki 3-6 aylık dişi buzağıların brusellaya karşı aşılanacağını ifade etti.

Aşılamanın yanı sıra test çalışmaları yapılacağını anlatan Seçkin, "Bir taraftan buzağılarla ilgili böyle bir çalışma yapılırken bir taraftan da test çalışması yapılacak. Hem sütlerle ilgili yetişkin olan, ergin olan, damızlık olan hayvanların sütlerinden analizler yapılacak, kan testleri yapılacak. Onların sonucuna göre de hem işletme hem de bölgenin ariliği sağlanmış olacak." diye konuştu.

Bu uygulamayı ilerleyen süreçte tüm Türkiye'ye yaymayı planladıklarını dile getiren Seçkin, "Türkiye genelinde bir arilik stratejisi yapacağız." dedi.

Brusellanın tüm dünyada görülen bir hastalık olduğuna dikkati çeken Seçkin, şunları kaydetti:

"İnsanlara da bulaşabiliyor, zoonoz dediğimiz bir hastalık. Dolayısıyla bu konuda hakikaten ariliğin olması çok çok önemli. Bu bölgenin farklı hastalıklar yönünden ari hale gelmesi bizim ihracatımız noktasında da ciddi katkı sağlayacaktır. Çünkü uluslararası ticarette bruselladan arilik de aranmakta. Brusella ile ilgili testler yapıldıktan sonra ihracat veya ithalat söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu, bölgeye de katkı sağlamış olacaktır."

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Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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