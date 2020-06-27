Trakya'da YKS heyecanı - Son Dakika

KIRKLARELİ/ TEKİRDAĞ (AA) - Trakya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı.

Trakya Üniversitesindeki fakülte binalarına gelen öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.

Öğrenciler, sınava girmeden önce el dezenfektanı kullandı ve verilen yedek maske ile maskesini değiştirdi.

Sınav görevlilerinin kimlik ve belge kontrolü yapması, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından öğrenciler salona alındı.

Ailelerde çocuklarını sınava girdikleri bina önünde bekledi. Bazı veliler çocuklarını beklerken Kur'an-ı Kerim okudu.

Kırklareli

Kırklareli'nde de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başladı.

Atatürk Anadolu Lisesine sınava giren Öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak binaya giriş saatini bekledi.



Okul binasında kurulan stantta öğrencilerin, ellerinin dezenfekte edilmesi sağlandı.



Daha sonra öğrenciler okul binasının içine alındı. Öğrenci velileri ise okul bahçesinin dışında çocukları için dua etti.



Görevliler tarafından sırada bekleyen öğrenciler sık sık sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyarıldı.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı.

Öğrenciler ellerini dezenfekte edip, maskelerini taktıktan sonra sosyal mesafe kuralına uyarak sınav salonlarına giriş yaptı.