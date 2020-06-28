Trakya'da YKS heyecanı - Son Dakika

Sınav görevlilerinin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından öğrenciler salona alındı.

Aileleriyle vedalaşan öğrenciler sınava girmeden önce el dezenfektanı kullandı ve verilen yedek maske ile maskesini değiştirdi.

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