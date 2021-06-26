Üniversite adaylarının YKS heyecanı - Son Dakika

Okul bahçesinden görüntüler

Öğrencilerin aileleri

Öğrencilerin sırayla binaya alınması

Öğrenci ve ailelerle röportaj

Sınava yetişmek için koşan öğrenciler

Geç kaldığı için sınava giremeyen bir öğrenci

İZMİR - İzmir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) dolayısıyla sınava giren öğrenciler sınava girdi. Okul bahçesinde görevlilerce karşılanan öğrenciler, sınava girecekleri salonlara yönlendirildi.