Okul bahçesinden görüntüler
Öğrencilerin aileleri
Öğrencilerin sırayla binaya alınması
Öğrenci ve ailelerle röportaj
Sınava yetişmek için koşan öğrenciler
Geç kaldığı için sınava giremeyen bir öğrenci
İZMİR - İzmir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) dolayısıyla sınava giren öğrenciler sınava girdi. Okul bahçesinde görevlilerce karşılanan öğrenciler, sınava girecekleri salonlara yönlendirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Üniversite adaylarının YKS heyecanı - Son Dakika