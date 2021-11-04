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Yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

Yoğun sis etkili oluyor

04.11.2021 09:22

Tekirdağ ve Edirne'de yoğun sis görüş mesafesini azalttı.

Tekirdağ ve Edirne'de yoğun sis görüş mesafesini azalttı.

Tekirdağ'da dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, özellikle Tekirdağ- Muratlı, Tekirdağ- Hayrabolu ve Tekirdağ- Malkara kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Yoğun sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Süleymanpaşa açıklarına demirledi.

Sis, Edirne'de de etkili oluyor.

Kentteki birçok tarihi yapının sis altında kalması, güzel görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde dağılması bekleniyor.

Yoğun sis etkili oluyor
Yoğun sis etkili oluyor
Yoğun sis etkili oluyor
Yoğun sis etkili oluyor
Yoğun sis etkili oluyor

Hayrabolu, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika


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