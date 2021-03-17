Trakya'da "zirai don" hububat ekili bazı arazilerde ürünlere zarar verdi - Son Dakika

Trakya'da "zirai don" hububat ekili bazı arazilerde ürünlere zarar verdi

17.03.2021 10:03
Trakya'da

Trakya'da yüksek kesimlerde özellikle geceleri sıfırın altında seyreden sıcaklıklar nedeniyle hububat ekili arazilerdeki ürünlerin bir kısmı zarar gördü.

Trakya'da yüksek kesimlerde özellikle geceleri sıfırın altında seyreden sıcaklıklar nedeniyle hububat ekili arazilerdeki ürünlerin bir kısmı zarar gördü.

Ürünleri zarar gören üreticiler buğday, arpa ve yulaf ekili arazilerinde oluşan sararma nedeniyle Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

İl Müdürü Mehmet Aksoy başkanlığındaki ekipler hububat ekili arazilerde inceleme yaptı.

-Erken ekim ve yanlış tohum seçiminden kaynaklı

İnceleme sonrası Aksoy, AA muhabirine erken ekim ve yanlış tohum seçiminden kaynaklı bazı tarlalarda soğuk hava kaynaklı zarar oluştuğunu tespit ettiklerini söyledi.

Aksoy, bu nedene bağlı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ekili alanlarda yüzde 5 ile 10 arasında bir zarar oluştuğunu tahmin ettiklerini ifade etti.

Bu sorunu yaşayan çiftçilere gerekli desteğin verileceğinin altını çizen Aksoy, durumun Bakanlığa bildirildiğini kaydetti.

Çiftçilerin Trakya koşullarına uygun tohum seçimi yapmaları gerektiğini vurgulayan Aksoy, "Tohum seçiminden dolayı olan bir sıkıntı bu. Çiftçilerimizi daha önce uyarmıştık yazılı olarak. 10 yılda bir 5 yılda bir böyle soğuk zararı oluyor sonra da böyle durum ortaya çıkıyor." dedi.

Asilbeyli köyünde çiftçilik yapan Refik Gürsoy da oluşan zarar nedeniyle bazı tarlalarındaki buğdayları sökerek yeniden ekim yaptıklarını belirtti.

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tohum, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da 'zirai don' hububat ekili bazı arazilerde ürünlere zarar verdi - Son Dakika


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