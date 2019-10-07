Son Dakika Haberleri: Trakya'daki aydınlatma sistemi yenilendi
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Trakya'daki aydınlatma sistemi yenilendi

23 dakika önce

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), faaliyet gösterdiği Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde armatürleri yenileyerek bu illerdeki enerji tasarrufuna büyük katkı sağladı.

Trakya'daki aydınlatma sistemi yenilendi, System.String[]

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), faaliyet gösterdiği Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde armatürleri yenileyerek bu illerdeki enerji tasarrufuna büyük katkı sağladı. 45 bin 267 armatürü değiştiren TREDAŞ, 3 ildeki aydınlatma sistemlerini tamamen yenilemiş oldu.


Hizmet sahasında müşteri memnuniyetini ön plana alarak, modern bir teknolojik altyapı kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde kullanılan armatürleri yeniledi. Dönüşüm kapsamında Edirne'de 12 bin 614, Kırklareli'nde 11 bin 429, Tekirdağ'da 21 bin 224 armatür yenilenmiş oldu. TREDAŞ, proje kapsamında hedeflediği dönüşümü, faaliyet gösterdiği Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yüzde 100 oranda tamamladı.


Daha önce üç ilde de kullanılan, sokak ve yolları aydınlatan cıva buharlı ampul takılan armatürlerin kullanımı bu değişiklikle sona erdi. Böylece yeni dönemde daha uzun ömürlü kullanım sağlayan yüksek basınçlı sodyum buharlı ampul ve armatürlerin kullanımına geçilmiş oldu. Önümüzdeki dönemde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da TREDAŞ ekiplerince montajları tamamlanan bu yeni aydınlatma sistemi kullanılacak. Sodyum buharlı ampul ve armatürler, cıva buharlı ampul ve armatürlere göre daha uzun ömürlü olmasının yanı sıra, enerji tasarrufuna da katkı sağlıyor. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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