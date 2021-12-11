Trakya'daki barajların doluluk oranı geçen yıla göre 151 milyon metreküp arttı - Son Dakika

Trakya'da aralık ayındaki yağışlar, geçen yıl kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen barajlardaki su seviyesini yükseltti.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'da 14 barajdaki su miktarı, geçen yılın aralık ayına göre 151 milyon 230 bin metreküp arttı.

Edirne'de Aralık 2020'de 187 milyon 479 bin metreküp su bulunan 6 barajdaki su seviyesi, bu yılın aynı ayında 198 milyon 846 bin olarak ölçüldü.

Kentteki 4 barajda su seviyesinde artış olurken, Hamzedere'de su miktarı 126 milyon 220 bin metreküpten 120 milyon 650 bin, Sultanköy'de 17 milyon 460 bin metreküpten 10 milyon 148 bin metreküpe geriledi.

Kırklareli'nde geçen yılın aralıkta 59 milyon 303 bin metreküp ölçülen 4 barajdaki su miktarı 163 milyon 235 bine yükseldi.

Trakya bazında barajlarda su miktarı en çok artan il Kırklareli oldu. Bu kentte 4 barajdaki su seviyesi yüzde 31 arttı.

Tekirdağ'da ise 2020'de 114 milyon 799 bin metreküp olan 4 barajın su seviyesi, bu yıl 150 milyon 730 bin metreküpe yükseldi.

Buna göre barajlardaki doluluk oranı Edirne'de yüzde 45'ten 48'e, Kırklareli'nde yüzde 17'den 48'e, Tekirdağ da ise yüzde 33'ten 43'e yükseldi.

Trakya'daki 14 barajın su seviyesi yüzde 14 artmış oldu.

Barajların 10 Aralık 2020 ve 10 Aralık 2021'deki doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adı İl 10.12.2020 Hacim (milyon m3) 10.12.2021 Hacim (milyon m3) 10.12.2020 Doluluk Oranı % 10.12.2021 Doluluk Oranı % Süloğlu Edirne 14,399 30,200 32 67 Altınyazı Edirne 1.600 3,534 4 10 Hamzadere Edirne 126,220 120,650 61 58 Kadıköy Edirne 4,320 7,514 8 13 Sultanköy Edirne 17,460 10,148 65 38 Y.Karpuzlu Edirne 23,480 26,800 53 61 Armağan Kırklareli 18,388 33,485 35 65 Çayırdere Kırklareli 4.970 10,316 17 36 Kayalıköy Kırklareli 9,502 59,772 6 40 Kırklareli Kırklareli 26,443 59,662 23 53 Çokal Tekirdağ 93,630 122,510 46 60 Karaidemir Tekirdağ 7,370 14,096 7 13 Naipköy Tekirdağ 9,007 9,262 42 43 Türkmenli Tekirdağ 4,792 4,862 31 32

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