Trakya'daki barajların su seviyesi geçen yıla göre yüzde 16 arttı - Son Dakika

Kuraklığın geçen yıl etkili olduğu ve bazı barajların kuruma noktasına geldiği Trakya'da bu yıl yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini yükseltti.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'daki 14 baraj bir yılda 205 milyon 163 bin metreküp su aldı.

Edirne'de 2020'de 283 milyon 125 bin metreküp su bulunan 6 barajdaki su seviyesi bu yıl 310 milyon 247 bin olarak ölçüldü.

Kentteki 5 barajda su seviyesinde artış olurken, Kadıköy Barajı ise 18 milyon 177 bin metreküpten 14 milyon 90 bin metreküpe geriledi.

Kırklareli'nde ise geçen yıl 108 milyon 630 bin metreküp ölçülen 4 barajdaki su miktarı 273 milyon 33 bine yükseldi.

Trakya bazında barajlarda en çok artış olan il Kırklareli oldu. Bu kentte 4 barajdaki su seviyesi yüzde 48 arttı.

Tekirdağ'da ise 2020'de 174 milyon 344 bin metreküp olan 4 barajın su seviyesi, bu yıl 187 milyon 982 bin metreküpe yükseldi.

Buna göre barajlardaki doluluk oranı Edirne'de yüzde 68'den yüzde 74'e, Kırklareli'nde yüzde 32'den yüzde 80'e, Tekirdağ da ise yüzde 51'den yüzde 69'a yükseldi.

Trakya'daki 14 barajın su seviyesi yüzde 16 artmış oldu.

Yağışlar çiftçiyi sevindirdi

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, barajlarının su seviyelerinde yükselişin çiftçileri de umutlandırdığını söyledi.

Geçen yıl bazı barajların kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını anımsatan Şaylan, "Bu yıl bol yağış barajlarımızı doldurdu. Ürünlerimizi yeniden barajlarımızdan sulayabileceğiz. Geçen yıl sulama konusunda ciddi problemler yaşadık." dedi.

Bu yıl su sıkıntısı yaşanmayacağını umut ettiklerini anlatan Şaylan, bu konuda kapalı şebeke sulamanın önemine işaret etti.

Barajların 26 Nisan 2020 ve 26 Nisan 2021 doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adı İL 26.01.2020 Hacim (milyon m3) 26.012021 Hacim (milyon m3) 26.01.2020 Doluluk Oranı % 26.01.2021 Doluluk Oranı % SÜLOĞLU EDİRNE 24.642 41,855 54 93 ALTINYAZI EDİRNE 6,216 14,870 17 40 HAMZADERE EDİRNE 169,100 170,150 82 82 KADIKÖY EDİRNE 18,177 14,090 32 25 SULTANKÖY EDİRNE 23,990 27,002 89 100 Y.KARPUZLU EDİRNE 41,000 42,280 93 96 ARMAĞAN KIRKLARELİ 18,170 39,302 35 76 ÇAYIRDERE KIRKLARELİ 4.49 12,045 16 42 KAYALIKÖY KIRKLARELİ 41,840 116,036 28 77 KIRKLARELİ KIRKLARELİ 48,620 105,650 43 93 ÇOKAL TEKİRDAĞ 115,700 134,240 57 66 KARAİDEMİR TEKİRDAĞ 34,958 33,983 31 30 NAİPKÖY TEKİRDAĞ 13,692 12,245 63 57 TÜRKMENLİ TEKİRDAĞ 9,994 7,514 65 49

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