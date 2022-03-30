Trakya'daki barajların toplam su miktarı geçen yıla göre yüzde 12 arttı - Son Dakika
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Trakya'daki barajların toplam su miktarı geçen yıla göre yüzde 12 arttı

30.03.2022 12:36
Trakya'daki barajların toplam su miktarı geçen yıla göre yüzde 12 arttı

Trakya'da iki yıl önce kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan barajlar, son yağışlarla tamamen dolma noktasına geldi.

Trakya'da iki yıl önce kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan barajlar, son yağışlarla tamamen dolma noktasına geldi.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'da 14 barajdaki su miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre 87 milyon 252 bin metreküp arttı.

Mart 2021'de 686 milyon 21 bin metreküp ölçülen su miktarının, son yağışlarla bu yıl martta 773 milyon 273 bin metreküpe yükselmesiyle yüzde 12'lik artış kaydedildi.

Edirne'de Mart 2021'de 283 milyon 769 bin metreküp su bulunan 6 barajdaki su miktarı, bu yıl martta 286 milyon 977 bin olarak ölçüldü.

Kırklareli'nde Mart 2021'de 238 milyon 477 bin metreküp ölçülen 4 barajdaki su miktarı da bu yıl 277 milyon 30 bine yükseldi.

Tekirdağ'da ise Mart 2021'de 163 milyon 775 bin metreküp olan 4 barajın su miktarı, bu yıl 209 milyon 266 bin metreküpe çıktı.

Kuruma seviyesine gelen barajın doluluk oranı yüzde 76'ya ulaştı

Kırklareli'nde 2020 yılının ağustos ayında yüzde 3 seviyelerine kadar düşen Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı bu yıl yüzde 76'ya yükseldi.

Bir dönem Edirne'nin şebeke suyunun da karşılandığı barajın su seviyesinin yükselmesi bölge sakinlerini sevindirdi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, barajlardaki doluluk oranlarında geçen yıllara göre ciddi artış yaşandığını söyledi.

Aksoy, "Barajlarımızın bazıları yüzde 98, bazıları yüzde 85 düzeyinde. Barajların yüzde 100 dolmaması için suyu kontrollü dere yataklarına bırakıyoruz. Çünkü eriyecek karları da hesaba katmamız gerekiyor. Trakya'da şu anda baraj ve göllerimizde su problemimiz yok. Göletlerimiz de barajlarımız da dolu." dedi.

Barajların 8 Mart 2021-8 Mart 2022 doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adıİL08.03.2021 Hacim (milyon m3)08.03.2021 Doluluk Oranı %08.03.2022 Hacim (milyon m3)08.03.2022 Doluluk Oranı %
SÜLOĞLUEDİRNE38,4188543,19496
ALTINYAZIEDİRNE9,2642531,90287
HAMZADEREEDİRNE159,27077140,93068
KADIKÖYEDİRNE10,2301812,34222
SULTANKÖYEDİRNE25,7179517,86966
Y.KARPUZLUEDİRNE40,8709340,74092
ARMAĞANKIRKLARELİ36,2787034,49267
ÇAYIRDEREKIRKLARELİ10,3703620,06071
KAYALIKÖYKIRKLARELİ102,23168114,60076
KIRKLARELİKIRKLARELİ89,59879107,87895
ÇOKALTEKİRDAĞ122,01560155,10976
KARAİDEMİRTEKİRDAĞ23,6512138,93035
NAİPKÖYTEKİRDAĞ11,216529,84146
TÜRKMENLİTEKİRDAĞ6,893455,38635
TOPLAM

686,021

773,273

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Trakya Bölgesi, Kırklareli, Edirne, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trakya'daki barajların toplam su miktarı geçen yıla göre yüzde 12 arttı - Son Dakika
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