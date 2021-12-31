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Trakya'daki denetimlerde iki haftada yaklaşık 30 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Trakya'daki denetimlerde iki haftada yaklaşık 30 ton sahte içki ele geçirildi

31.12.2021 10:06
Trakya'daki denetimlerde iki haftada yaklaşık 30 ton sahte içki ele geçirildi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son iki haftadaki denetimlerde 29 ton 498 litre sahte içki ele geçirildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son iki haftadaki denetimlerde 29 ton 498 litre sahte içki ele geçirildi.

Yeni yıl öncesi güvenlik güçleri, sahte ve kaçak içkiyle mücadele için yoğun mesai harcadı.

Trakya'da yapılan baskın ve denetimlerde 29 ton 498 litre sahte içki ile 437 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonlarda 80 şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem yapıldı.

Bölgede sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan 5 kişi yaşamını yitirdi.

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Trakya Bölgesi, Kırklareli, Yeni Yıl, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'daki denetimlerde iki haftada yaklaşık 30 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya'daki denetimlerde iki haftada yaklaşık 30 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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