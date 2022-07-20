Trakya'daki hastanelerde "hatırlatma dozu" hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika
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Trakya'daki hastanelerde "hatırlatma dozu" hareketliliği yaşanıyor

20.07.2022 10:55

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aşıların yapılmasına devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aşıların yapılmasına devam ediliyor.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alıp Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne gelenler, aşı poliklinikleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Kırklareli'nde hatırlatma dozunu yaptıran Lütfü Kırkan, AA muhabirine, salgının başlamasından itibaren 5. doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Aşılardan sonra kendisini daha güvende hissettiğini ifade eden Kırkan, herkesin aşı olması gerektiğini belirtti.

Aşının virüsten koruduğunu bildiğini aktaran Kırkan, "Bu aşının bizleri daima da koruyacağını biliyorum. Güven içerisinde aşımı vurduruyorum. Devletime teşekkür ederim. Aşı olmayanlara mutlaka aşı olmalarını öneriyorum." diye konuştu.

Ender Çetin de Kovid-19 virüsünden aşı olarak kendisini koruduğunu kaydetti.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hatırlatma aşısını olan Ahmet Ceren ise aşılarını olduktan sonra hiç hasta olmadığını dile getirdi.

Herkesin aşı olması gerektiğini belirten Ceren, insan sağlığı açısından aşının önemli olduğunu kaydetti.

Edirne'de de vatandaşlar aşı merkezlerinde aşılarını oluyor.

"Hatırlatma dozu hayati önem taşıyor"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, son günlerde Kovid-19 ile ilgili vaka sayılarının arttığının gözlemlendiğini, virüsün mutasyon geçirdiğini belirterek, korunmak için maske, mesafe, hijyen kurallarına uymak gerektiğini ve en önemlisinin bağışıklık kazanmak olduğunu söyledi.

Varol, eksik aşıların tamamlanmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Alevlenme durumunda Kovid-19 varyantlarının giderek arttığı ve bulaşıcılığının aşıdan kaçma olasılığının yüksek olduğunu bildiğimiz sık görülen durumlarda ise bizi kurtaracak şeylerin başında hatırlatma dozu geliyor. Bağışıklama yani aşılama son derece önemli. Eğer eksik aşımız var ise primer aşılama dozunu gerçekleştirmediysek mutlaka eksik aşılarımızı tamamlamamız lazım.

Mutlaka kontrol edip anımsatma dozlarımızı olmamız gerekiyor. Bunlar çok önemli. Hayati önem taşıyor çünkü. Hem kendi hayatımız hem de bulaştırıcılığı önlemek, başkalarının hayatını korumak için önem taşıyor. Özellikle 50 yaş üstü, altta yatan kronik rahatsızlığı, şeker, diyabet, tansiyon yada immün yetmezlik ile ilgili birtakım sorunları olan kişilerde ek aşılama dozlarını önemsiyoruz, hatırlatıyoruz ve hayati önemli olduğunu bir kez daha söylüyoruz."

"Pandemi bitmedi"

Vatandaşlar arasında oluşan "Pandemi bitti." algısının değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Varol, şöyle devam etti:

"Pandemi devam ediyor. Avrupa ülkelerinde Kovid 19'un Omicron varyantının başka alt varyantlarını gözlemliyoruz. Bunlar ülkemizde de haziranın ortasında artışa geçti. Burada aşılı olan bireylerin de kendini koruması gerekiyor. Çünkü bu varyantlar daha bulaşıcı ve aşıdan da bağışıklıktan da kolayca kaçabiliyor. O yüzden bir ikinci silahımız aşılamadan sonra maskeyi doğru kullanmak. Maskeyi kullanmaya devam edeceğiz.

Maskeyi özellikle yaz döneminde pek fark etmiyoruz ama kapalı ve toplu taşıma alanlarında yolculuk ederken kullanmayı öneriyoruz. Kapalı alanlarda havalandırmaların Kovid-19 bulaşını engelleyecek şekilde olmasını mutlaka kontrol etmeliyiz. Bunlar dışında mesafeye dikkat etmemiz, gerek olmadıkça kapalı alanlarda kalmamamız önerilerimiz arasında sayılabilir."

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Kırıkkale'de hatırlatma dozu için hastanelerde yoğunluk oluştu Kırıkkale'de hatırlatma dozu için hastanelerde yoğunluk oluştu Huzurevi sakinlerine hatırlatma dozu aşısı yapıldı Huzurevi sakinlerine hatırlatma dozu aşısı yapıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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