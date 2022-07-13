Trakya'daki hastanelerde hatırlatma dozu yoğunluğu oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya'daki hastanelerde hatırlatma dozu yoğunluğu oluştu

13.07.2022 11:33

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aşıların yapılmasına devam edildi.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aşıların yapılmasına devam edildi.

Merkezi Hekim Randevu Sisteminden (MHRS) randevu alıp Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine gelenler aşı polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu.

Edirne'de hatırlatma dozunu yaptıran Özer Şahin, AA muhabirine, turizmci olması nedeniyle hatırlatma dozunu yaptırma gereği duyduğunu söyledi.

Salgının ihmale gelmeyeceğini vurgulayan Şahin, "Aşısı onaylanan herkes aşısını yaptırsın. Ben 4'üncü doz aşımı yaptırdım. Bu iş ihmale gelmez." dedi.

Kırklarelili Süleyman Kerti de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine hastalıktan korunmak için aşı yaptırmaya geldiği söyledi. Aşıların faydasını gördüğünü anlatan Kerti, aşılar sayesinde hastalığın hafif atlatıldığını kaydetti. Tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini dile getiren Kerti, uzmanların çağrılarının dikkate alınmasını istedi.

Hüseyin Meşe de Kovid-19 vakalarının yeni artmasın kendilerini endişelendirdiğini ifade ederek, salgına karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Tekirdağlı Nuray Engin ise herkesin kendi ve çevresindekilerin sağlığı için aşısını olmasını istedi.

Engin, salgının yoğun olduğu dönemlerde herkesin aşının faydasını gördüğünü aktararak, "Salgına hiç yakalanmadım inşallah bundan sonrada olmam. Hatırlatma dozlarımı da oldum. Devletimiz ve bilim insanlarımız yerli aşı için çok uğraşmıştı ben de o yüzden yerli aşımızdan olmayı tercih ettim. Herkes aşı konusuna özen göstermeli." dedi.

YORUMLAR
500
Ankara'da 'hatırlatma dozu' yoğunluğu Ankara'da 'hatırlatma dozu' yoğunluğu Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu yoğunluğu Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu yoğunluğu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'daki hastanelerde hatırlatma dozu yoğunluğu oluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:25 İtalyan basketbolcu Alessandro Gentile balkondan aşağı düştü! Bilincini kaybetti
12:14 Dünyanın gözü Türkiye'de! Tahıl koridoru için heyetler İstanbul'a gelmeye başladı
12:09 Korkudan tahtanın altına bakamayan kiracı evin banyosunda 60 yılanla karşılaştı!
12:01 Kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla dövülen yabancı uyruklu adamın telefonunda herhangi bir fotoğrafa rastlanmadı
11:57 Ece Erken, öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü kutladı: Elbet kavuşacağız
11:34 Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino ile yakından ilgileniyor
11:25 Bayramda yaşanan trafik kazaları nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
22:17 Halay çekerken kalp krizi geçiren adam, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 12:58:45. #1.13#
SON DAKİKA: Trakya'daki hastanelerde hatırlatma dozu yoğunluğu oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement