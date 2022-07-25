Trakya'daki hastanelerde "hatırlatma dozu" yoğunluğu sürüyor - Son Dakika
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Trakya'daki hastanelerde "hatırlatma dozu" yoğunluğu sürüyor

25.07.2022 10:51
Trakya'daki hastanelerde "hatırlatma dozu" yoğunluğu sürüyor

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 salgınına karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "hatırlatma dozu" yoğunluğu devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 salgınına karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "hatırlatma dozu" yoğunluğu devam ediyor.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alıp Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine gelenler aşı polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu.

Kırklareli'nde hatırlatma dozunu yaptıran Vedat Dengiz, AA muhabirine, bugün 5. doz aşısını olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "hatırlatma dozu yaptırın" çağrısı üzerine randevu aldığını belirten Dengiz, herkesi aşı olmaya davet etti.

Salgının ülke genelinde artmasından endişe duyduğunu ifade eden Dengiz, şöyle konuştu:

"Hastalık tekrar çoğaldı. Gençlerimizi, ailemizi, evlatlarımızı düşünerek herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Tüm sağlıkçılara teşekkür ederim. Sağlıkçılar ellerinden geldiğince bizlere hizmet ediyorlar. Ama bizler de lütfen sağlıkçılara sahip çıkalım. 5. doz aşımı oldum, kendimi daha güvende hissediyorum. Eşimle birlikte bu hastalığı geçirdim. Ama aşı sayesinde çok şükür 48 saatte hastalığı atlattım. Onun için vicdanım da rahat. Bu aşıdan sonra da gönül rahatlığıyla tatil yapacağım."

Edirne ve Tekirdağ'da da randevusunu alan vatandaşlar aşılarını yaptırıyor.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, MHRS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'daki hastanelerde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu sürüyor - Son Dakika

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