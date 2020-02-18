Trakya'daki sınır kapılarında uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Trakya'daki sınır kapılarında uyuşturucu operasyonu

8 saat önce

Gümrük muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapıları ile İstanbul'da peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı cinslerde 232 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 665 bin 480 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Trakya'daki sınır kapılarında uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gümrük muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapıları ile İstanbul'da peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı cinslerde 232 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 665 bin 480 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen ilk operasyonda, bir tır şüphe üzerine durduruldu. X-Ray taraması ve dedektör köpeklerle yapılan aramada tırın yakıt deposuna gizlenmiş 35 kilogram kokain ile uyuşturucu yapımında da kullanılan toz halde 10 kilogram ağrı kesici ilaç bulundu.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen bir diğer operasyonda da bir tır arandı. Tırın sürücü kabinindeki iki valizde toplam 37,4 kilogram esrar ve amfetamin ele geçirildi.

Düzenlenen bir diğer operasyon ise uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Türkiye'deki kolluk birimlerinin iş birliğine başarılı bir örnek teşkil etti. Gümrük muhafaza ve polis ekiplerinin Kapıkule ve İstanbul'da gerçekleştirdikleri müşterek operasyon sonucu, Kapıkule'de 1 milyon 665 bin 480 adet uyuşturucu hap ve İstanbul'da 160 kilogram eroin ele geçirildi.

Operasyonlarda el konulan uyuşturucu maddelerin değerinin 100 milyon liranın üzerinde olduğu belirlendi.

Hamzabeyli, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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