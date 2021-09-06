Trakya'daki üniversitelere kayıt işlemleri başladı - Son Dakika

Trakya'daki üniversitelerde, öğrencilerin kayıt işlemleri yapılmaya başlandı.

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsüne gelen öğrenciler kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor.

Birçok öğrenci kayıt işlemini e-Devlet üzerinden gerçekleştirirken, bazı öğrenciler ise kampüse gelerek işlemlerini tamamlıyor.

Öğrencilerden Batuhan Emre Yıldız, AA muhabirine, üniversitelerin açılacak olmasından büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Kayıt işlemleri için Balıkesir'den geldiğini ifade eden Yıldız, "Kaydımızı yaptırdık. Heyecanlıyım da şu anda halimden de belli." dedi.

Kovid-19 salgınının tüm dünyayı olumsuz etkilediğini anımsatan Yıldız, aşıların artması vakaların azalması ile yeniden eğitim öğretimlerine devam edeceklerini belirtti.

Öğrencilerden Emre Demir de, Kovid-19 nedeniyle evde kaldıkları zamanda çok sıkıldığını ve uzun bir aradan sonra okuluna kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Edirne Trakya Üniversitesi'ni kazanan öğrenciler de kayıt merkezlerinde işlemlerini yapıyor.