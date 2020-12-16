'Trakya'daki yağışlar çimlenmeyi hızlandıracak' - Son Dakika

TÜRKİYE Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yardımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, Trakya'da son yağışların özellikle buğday ve kanola ekiminde faydalı olduğunu ve çimlenmeyi hızlandıracağını söyledi.

TAR-DER Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, Trakya'da etkili olan yağışların ekimi kasım ayı sonunda tamamlanan buğday, kanola ve yemlik bitkilerin çimlenmesine can suyu olacağını kaydetti.