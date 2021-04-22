KIRKLARELİ - Trakya'dan 3 ayda 331 milyon 918 bin dolarlık ihracat yapıldı

Trakya'dan yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın 3 aylık dönemine göre 34 milyon 992 bin dolar artarak 331 milyon 918 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak, şubat ve mart aylarında Edirne'den 50, Kırklareli'nden 106 ve Tekirdağ'dan 146 ülke ile serbest bölgeye ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yıl ocak, şubat ve mart aylarında 296 milyon 926 bin dolarlık ihracat yapan firmaların bu yılki 3 aylık dış satımı, Kovid-19 salgınına rağmen artarak 331 milyon 918 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Trakya'da en geniş sanayi bölgesine sahip Tekirdağ'da geçen yıl 254 milyon 177 bin dolar olan ihracat bu yıl 288 milyon 102 bin dolara, Kırklareli'nde 30 milyon dolardan 30 milyon 89 bin dolara, Edirne'de ise 12 milyon 794 bin dolardan 13 milyon 727 bin dolara yükseldi.

Söz konusu 3 ayda Tekirdağ da 21 milyon 41 bin dolarlık ihracat rakamıyla kimyevi madde sektörü ön plana çıkarken, bunu Kırklareli'nde 5 milyon 481 bin dolar, Edirne ise 2 milyon 66 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü izledi.

Tekirdağ'dan en çok ihracat 103 milyon 485 bin dolar ile Almanya'ya, Edirne'den 5 milyon 490 bin dolar ile Yunanistan'a, Kırklareli'nden 4 milyon 716 bin dolar ile Almanya'ya yapıldı.

Kırklareli'nde martta rekor ihracat

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede salgına rağmen ihracatın hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Kırklareli'nde bu yıl ihracat rakamlarının önceki yıllara göre rekor kırdığını aktaran Ilık, "Kırklareli'nde geçen yıl mart ayında 9 milyon 800 bin dolar olan ihracatımızı 11 milyon 700 bin dolara yükselttik. Pandeminin tüm olumsuz koşullarına rağmen müteşebbislerimiz ülkelerine döviz getirmeye tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

Firmaların dış satıma büyük önem verdiklerini dile getiren Ilık, şunları kaydetti:

"Salgın hayatımızın her alanını etkiliyor. Ancak ihracat yapan firmalarımız talepleri doğru şekilde değerlendiriyor. Ülkemize öncelikle döviz girdisi oluyor. Katkısı bu anlamda çok fazla. Kırklareli'ne baktığımızda tekstil ve hububat sektörünün ön plana çıktığını görüyoruz. Tekstil ülkemizde en çok istihdam sağlayan ve katma değer getiren bir sektör. Onun yanı sıra en fazla artışı yine tahıl ve hububatta görüyoruz. Bu da doğrudan üreticimizi, çiftçimizi tarımla uğraşan sektördeki vatandaşları ilgilendiriyor ve onların kalkınmasını sağlıyor. Dolayısıyla ülke ekonomisiyle birlikte bölge ekonomimiz de kalkınıyor."