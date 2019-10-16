Trakya'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Trakya'daki oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Emre Alp, ETSO Konferans Salonu'nda, oda ve borsa başkanları ile sivil toplum örgütleri adına yaptığı ortak açıklamada, harekatla ilgili Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere, Türk milleti ve iş dünyasının bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğini söyledi.

Tehditler karşısında Türkiye'nin, geleceği için daha çok çalışarak daha çok üreteceğini belirten Alp, "Gün, sessiz kalma değil milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz." dedi.

Bölgede yaşayanların Türkiye'nin komşusu ve kardeşi olduğunu aktaran Emre Alp, şunları kaydetti:

"Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır."

Açıklamanın ardından oda ve borsa başkanları harekatta görevli Mehmetçik'e asker selamıyla destek verdi.

Açıklamaya, Türk İş Edirne Temsilcisi

Zeki Şişko, Memur Sen Edirne İl Başkanı Erdinç Dalgıç, Edirne Baro Başkanı Alper Pınar, Edirne Ticaret Borsası Meclis Başkanı Fedai Canım, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydoğan Akıncı, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Hak-İş Edirne İl Başkan Yardımcısı Cengiz Önder, EDSİAD Başkanı İsmet Açıkgöz, Kamu Sen Edirne İl Temsilcisi Alim Kanpolat, TİSK Edirne İl Temsilcisi Burhan Aktaş ve Arasta Çarşısı Dernek Başkanı Hakan Fındıklı katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'ndeki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri de Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

STK temsilcileri, Kırklareli Ticaret Borsasında bir araya geldi.

Borsa Başkanı Turhan Altıntel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, basın açıklamasını ayrı ayrı okudu.

Altıntel, kentteki STK'lar adına yaptığı açıklamada, ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak, bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını belirtti.

Türk ordusunun harekatla bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DAEŞ gibi terör örgütlerinden temizleyeceğini ifade eden Turhan Altıntel, Suriye halkını da teröristlerin baskı ve zulmünden kurtararak, bölgede huzur, güven ve barış ortamının yeniden tesis edileceğini dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini ve devletin aldığı kararın arkasında olduklarını vurgulayan Altıntel, şunları kaydetti:

"Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur."

Tekirdağ

Tekirdağ'da da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Tekirdağ Ticaret Sanayi Odasında bir araya gelen iş dünyası ve STK temsilcileri adına açıklamayı okuyan TSO Başkanı Cengiz Günay, harekatın amacının ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak, Türkiye ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.



Günay, iş dünyası ve STK'ler olarak devletin aldığı kararın arkasında olduklarını ve desteklediklerini ifade ederek, "Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur." dedi.



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörün hakim olduğu yerlere huzur geldiğini anımsatan Cengiz Günay, şunları kaydetti:



"Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplum bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditlere karşı vatanın her ferdi Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Türk iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve askerlerimizin yanındayız."