Trakya'dan

Edirne Valisi Ekrem Canalp ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi.

Edirne Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Canalp'in, "Milli Dayanışma Kampanyası"na bir aylık maaşını bağışladığı belirtilerek, "Sevinçte, acıda, hüzünde, mutlulukta 82 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz." ifadesi kullanıldı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Şahin ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer de kampanyaya destek oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, "Milli Dayanışma Kampanyası"na bir aylık maaşını bağışladığını duyurdu.

Şahin, koronavirüsü dayanışma içinde mücadele ederek yeneceklerini aktararak, "Rabbim devletimizin ve milletimizin yanında olsun. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." ifadelerini kullandı.

Dekan Tecer de kampanyaya bir aylık maaşıyla katıldığını belirterek, "Milletimiz, devletimiz ilelebet var olsun. İnşallah en az acıyla bu musibetten kurtulacağız. Bir ve beraber olarak bugünleri atlatacağız." açıklamasında bulundu.