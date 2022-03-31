Trakya'dan geçen ay 298,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika

Trakya'dan şubat ayında 298,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü şubat ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin geçen ay ihracat rakamları geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Edirne'de ihracat 2022 yılı şubat ayında, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 43,1 artarak 7,8 milyon dolar olurken, Tekirdağ'da yüzde 39,6 artarak 261 milyon dolar, Kırklareli'nde ise yüzde 64,7 artarak 28,9 milyon dolar oldu.

Şubat ayında Trakya illerinde ithalat rakamlarında, Kırklareli ve Edirne'de düşüş yaşanırken Tekirdağ'da artış gözlendi.

Edirne'nin ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde -81,2 azalarak 2,2 milyon dolar, Kırklareli'nde ise yüzde - 47 azalarak 8,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tekirdağ'ın ithalatı ise geçen yılın şubat ayına göre yüzde 54,2 artarak 263,9 milyon dolar olarak artış gösterdi.