Trakya'dan İstanbul'a geçişler yasaklandı: Giden araçlar geri çevriliyor - Son Dakika
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Trakya'dan İstanbul'a geçişler yasaklandı: Giden araçlar geri çevriliyor

10.03.2022 09:42
Trakya'dan İstanbul'a geçişler yasaklandı: Giden araçlar geri çevriliyor

İstanbul'a yönelik yapılan yoğun kar yağışı uyarıları sebebiyle vatandaşların yollarda mahsur kalmaması için Trakya'dan İstanbul yönüne gidişler yasaklandı.

İstanbul'a yönelik yapılan yoğun kar yağışı uyarıları sebebiyle vatandaşların yollarda mahsur kalmaması için Trakya'dan İstanbul yönüne gidişler yasaklandı. Duyuru üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul'a yönelik yapılan yoğun kar uyarıları sebebiyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Trakya'daki vatandaşlara çağrıda bulunarak, gelen araçların İstanbul'a girişine izin verilemeyeceğine dair duyuruda bulunmuştu. Bunun üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a açılan tüm yollarda uygulama başlattı. İstanbul'a geçiş yapmak isteyen araçlar geri çevrilirken, haberi önceden duyan bazı uzun araçlar yolda park ederek beklemeye başladı.

(Halil Dağ/İHA)

Trakya'dan İstanbul'a geçişler yasaklandı: Giden araçlar geri çevriliyor

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Trakya Bölgesi, İstanbul, Polis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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