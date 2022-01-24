Trakya'dan İstanbul'a gidemeyen vatandaşlar yurtlarda misafir ediliyor - Son Dakika

Trakya'dan kar yağışı nedeniyle İstanbul yönüne geçişlerine izin verilmeyen araç sürücüleri ve yolculardan bazıları, Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) misafir ediliyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini belirtmesi üzerine Kırklareli'nde polis ve jandarma ekipleri İstanbul istikametindeki yollarda önlem aldı.

Ekipler 8 bölgede oluşturduğu denetim noktasında araçların İstanbul istikametine gitmelerine müsaade etmiyor.

Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat mevkisinde yaklaşık 80 tır ile 20 otomobil dinlenme tesislerinde bekliyor.

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılay ekipleri de bölgede bekleyenlere yiyecek ve içecek ikramında bulunuyor.

İstanbul'a gidişlerine müsaade edilmeyen araçlarda bulunan 5'i kadın 10 kişi, konaklamaları için öğrenci yurtlarına götürüldü.